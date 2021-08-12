أسعار السيارات.. «الأوفر برايس» يرتفع على «هيونداي إلنترا HD» إلى 7 آلاف جنيه

لتباع للمستهلك من 247 إلى 277 ألف جنيه لمختلف الفئات

أعلن عدد من موزعي وتجار السيارات، عن فرض زيادات سعرية – بشكل غير رسمى- على طرازات «هيونداي إلنترا HD» تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ بقيمة تتراوح بين 4 إلى 7 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية، خلال أغسطس الحالى.

يقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء، ولعدم الدخول فى قوائم الحجوزات.

يوضح الجدول التالي؛ قائمة أسعار سيارات «هيونداي إلنترا HD» في السوق المحلية، خلال الشهر الحالي: الفئة السعر الرسمي السعر التجاري مقدار الفروقات GL 243 247 4 GL SR 250 255 5 GL DAB ABS 256 260 4 GL H/L 263 270 7 T/L 271 277 6 القيمة بألاف جنيه

أرجع أحد موزعي السيارات، زيادة أسعار طرازات «هيونداى إلنترا HD»، إلى نقص الكميات المطروحة منها داخل السوق المحلية ولا تتناسب مع حجم الطلب الفعلي حاليًا.

ينتمي طراز «هيونداي إلنترا HD» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 121 “حصان“، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات “أوتوماتيك”.