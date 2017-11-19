سيــارات

أسعار السيارات الأوروبية خلال 11 شهرًا.. زيادات مستمرة رغم الخصومات الجمركية

المال -خاص: رغم الخصومات التي تحصل عليها السيارات أوروبية المنشأ أو التي تتمتع بخصومات الاتفاقيات التجارية الأخرى مثل أغادير؛ شهدت اسعار هذه السيارات زيادات تجاوزت 100 ألف جنيه بالنسبة لبعض الطرازات، مع استثناءات ليست كثيرة سواء بالنسبة لثبات الأسعار أو تراجعها. ويقول اللواء رأفت مسروجة الرئي
19 نوفمبر، 2017 19 نوفمبر، 2017

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المال -خاص:

رغم الخصومات التي تحصل عليها السيارات أوروبية المنشأ أو التي تتمتع بخصومات الاتفاقيات التجارية الأخرى مثل أغادير؛ شهدت اسعار هذه السيارات زيادات تجاوزت 100 ألف جنيه بالنسبة لبعض الطرازات، مع استثناءات ليست كثيرة سواء بالنسبة لثبات الأسعار أو تراجعها.

ويقول اللواء رأفت مسروجة الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات إن الزيادات التي تشهدها أسعار السيارات الأوروبية بشكل مستمر تثبت أن العميل لا يستفيد بشكل نهائي من الخصومات الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ أو اتفاقيات التجارة الحرة الأخرى مثل تلك الموقعة مع تركيا أو المغرب أو الميركسور مستقبلًا.

وأضاف أنه لا بد من إزالة الجمارك بشكل عام عن كافة أنواع السيارات موضحا أنه قام بإرسال مذكرة إلى وزير المالية لشرح مبررات هذا المطلب وفوائده. ولفت إلى أن أنه يمكن استرداد المبالغ المفقودة من هذه الخطوة عبر انعاش المبيعات وتحصيل رسوم ضريبية أكبر عليها وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع لأن الشركات الجنبية تبحث عن الأسواق التي بها طلب مرتفع مثل الصين حيث يمكن إقامة مصانع تستهدف فقط تلبية الطلب الداخلي دون الحاجة إلى التصدير.

فيما يلي عرض لتحركات الأسعار الخاصة بـ 8علامات تجارية أوروبية يستفيد بعضها بخصومات الشراكة المصرية الأوروبية ومنها ما يستفيد بخصومات أغادير مثل رينو.

 

10-15 ألف جنيه ارتفاعًا في أسعار رينو

شهدت أسعار العلامة الفرنسية رينو ارتفاعا في الأسعار خلال الفترة بين يناير 2017 وحتى الآن بما يتراوح بين 10 و15 ألف جنيه لغالبية الطرازات والفئات؛ بنسب مئوية تتراوح بين 2.5 و9.1%.

واستقرت أسعار بعض الطرازات والفئات الأخرى كما يتضح من الجدول التالي.

التطور في أسعار رينو.. الأسعار بالألف جنيه

مسلسل

السيارة

الفئة

سعر يناير 2017

سعر نوفمبر 2017

قيمة التغير

معدل التغير %

1

ميجان 2017

A/T

333

333

0

0

A/T H/B

364

364

0

0

A/T F/O

366

366

0

0

A/T H/B GT Line .

424

424

0

0

A/T H/L

466

466

0

0

2

ميجان 2018

1.2 A/T H/B GT Line. . (New Shape  )

430

3

4

كادجار

A/T Vision

380

390

10

2.6

A/T Dynamic

400

410

10

2.5

A/T Signature

420

435

15

3.5

A/T Signature Plus

440

455

15

3.4

 

داستر

A/T (without alloy wheels )

262

285

13

5

A/T (New with alloy wheels )

290

A/T H/L

297

310

13

4.4

5

لودجي

M/T Vision

249

A/T Vision

279

A/T Dynamic

295

A/T Dynamic Plus

304

6

لوجان

M/T F/L

165

180

15

9.1

M/T F/O F/L

177

192

15

8.5

A/T F/L

190

205

15

7.9

A/T F/O F/L

202

217

15

7.4

A/T H/L F/L

230

A/T H/L NAV F/L

239

7

سانديرو

A/T Face Lift

201

216

15

7.5

A/T H/L Face lift

222

237

15

6.7

8

سانديرو ستيب واي

A/T Face Lift

226

241

15

6.6

A/T H/L NAV Face lift

230

245

15

6.1

9

كابتشر

F/O A/T

320

330

10

3.1

 

الزيادات تغلب على طرازات فيات.. و”تيبو” في المقدمة

شهدت غالبية طرازات وفئات العلامة الإيطالية فيات صعودًا في الأسعار خلال الفترة بين يناير ونوفمبر 2017؛ بما يتراوح بين 5 و68 ألف جنيه؛ بنسبة مئوية تبدأ من 1.2 و25.7%.

وكذلك تراجعت 3 فئات من فيات بنسب تتراوح بين 1.9 و7.1%، كما يتضح من الجدول التالي.

التطور في أسعار فيات.. الأسعار بالألف جنيه

مسلسل

السيارة

الفئة

سعر يناير 2017

سعر نوفمبر 2017

قيمة التغير

معدل التغير %

1

500

F/O M/T

259.9

289.9

20

7.7

A/T F/O

334.9

354.9

20

6

2

500 C

A/T

384.9

389.9

5

1.3

3

500X

A/T POP Star

419.9

449.9

30

7.1

A/T Lounge

499.9

559.9

40

8

4

باندا

M/T Easy

179.9

F/O M/T Lounge

209.9

194.9

-15

-7.1

5

بونتو

M/T Easy

224.9

227.9

3

1.3

A/T Easy

249.9

252.9

3

1.2

A/T Lounge 2

264.9

259.9

-5

-1.9

6

تيبو

A/T

239.9

297.9

58

24

A/T F/O

264.9

332.9

68

25.7

7

دوبلو

M/T Classic

254.9

8

كوبو

M/T F/O

224.9

9

لينيا

M/T F/O

210

202.9

-7.1

-3.4

 

 

11-25 ألف ارتفاعا لسيات أبيزا

سجلت السيارة سيات ابيزا ارتفاعا في الأسعار خلال الفترة من يناير الماضي وحتى الآن بما يتراوح بين 11 و25 ألف جنيه؛ بنسبة ارتفاع تتراوح بين 3.8 و9.8%.

وشهدت بعض طرازات العلامة التجارية الأخرى ارتفاعًا محدودًا في الأسعار بنسب تتراوح بين 0.6% و3.8%؛ فيما تراجع سعر توليدو بنحو 5.4% والفئة الأعلى من ليون بنسبة 0.8%.

ويوضح الجدول التالي التطور بأسعار سيات خلال الفترة بين يناير ونوفمبر 2017.

التطور في أسعار سيات.. الأسعار بالألف جنيه

مسلسل

السيارة

الفئة

سعر يناير 2017

سعر نوفمبر 2017

قيمة التغير

معدل التغير %

1

أبيزا

A/T HB REF

255

280

25

9.8

A/T SC

282

A/T HB Style

288

299

11

3.8

2

اتيكا

A/T Style

474

A/T Style Plus

555

3

ليون

A/T HB Reference

315

317

2

0.6

A/T HB Style

350

358

8

2.3

A/T HB Style Plus

380

388

8

2.1

A/T F/O SC

395

392

-3

-0.8

4

توليدو

A/T F/O

295

280

-15

-5.1

A/T H/L

333

315

-18

-5.4

 

 

50-110 ألف جنيه ارتفاعًا لأسعار ميني

سجلت أسعار العلامة الألمانية ميني زيادات سعرية تتراوح بين 50 و110 ألف جنيه لمختلف الطرازات والفئات بنسب مئوية تتراوح بين 11.6 و17.7 ألف جنيه؛ خلال الفترة من يناير 2017 وحتى الآن.

وسجلت ميني Clubman أعلى معدل ارتفاع بواقع 17.7% بقيمة 110 ألف جنيه فيما سجلت الفئة الثانية من ميني كوبر أقل معدل راتفاع بواقع 11.7% بقينى 60 ألف جنيه.

ويوضح الجدول التالي التغيرات في أسعار ميني خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2017.

التطور في أسعار ميني.. الأسعار بالألف جنيه

مسلسل

السيارة

الفئة

سعر يناير 2017

سعر نوفمبر 2017

قيمة التغير

معدل التغير %

1

Countryman

A/T

595

A/T F/O

695

2

Clubman

A/T F/O

620

730

110

17.7

3

Cooper

A/T F/O (Baseline 3 Doors)

415

465

50

12

A/T F/O ( HB 5 Doors)

515

575

60

11.6

A/T F/O ( Luxury 3 Doors)

560

640

80

14.3

A/T F/O ( Cabrio )

570

650

80

14

 

BMW تخفض أسعار موديلات 2017 لفئة X

تظهر القوائم السعرية للعلامة الألمانية الفارهة BMW أن الوكيل يقوم بتسويق موديلات 2017 لفئة سيارات X بأسعار تقل عن موديلات 2018؛ فيما يبدو كمحاولة لتسويق الموديلات القديمة قبل ضخ كميات كبيرة من موديلات العام الجديد.

وأظهرت مقارنة الأسعار الحالية للعلامة BMW بأسعارها خلال يناير الماضي أن طرازاتها قد ارتفعت بنسب متباينة على نحو ما يوضح الجدول التالي.

التطور في أسعار BMW.. الأسعار بالألف جنيه

مسلسل

السيارة

الفئة

سعر يناير 2017

سعر نوفمبر 2017

قيمة التغير

معدل التغير %

1

320i

2.0 A/T Exclusive

690

760

70

10

2.0 A/T Luxury

740

800

60

8

2.0 A/T Sport

760

830

70

9.2

2

218i

1.5 A/T Premium

550

590

40

7.3

1.5 A/T Exclusive

615

656

41

6.7

1.5 A\T Coupe

720

763

43

6

1.5 A/T Convertible Sport

820

870

50

6.1

3

318i

1.5 A/T Exclusive

600

1.5 A/T Luxury

650

4

118i

1.5 A/T H/B ( LCI )

525

555

30

5.7

5

330i

2.0 A/T Luxury

820

930

110

13.4

6

340i

3.0 A/T M-Sport

900

980

80

8.9

7

418i

1.5 A/T Exclusive

780

878

97

12.4

1.5 A/T M-Sport

860

966

94

10.4

8

520i

1.6 A/T Luxury

1250

9

528i

2.0 A/T Luxury

1350

10

535i

3.0 A/T M-Sport

1600

11

640i

3.0 A/T Gran Coupe

3150

3150

0

0

12

740Li

3.0 A/T Pure Excellence-

4200

13

X1 (2018)

2.0 A/T X-Line

740

2.0 A/T X-Line ( New Shape )

760

2.0 A/T Sport

820

2.0 A/T Sport ( New Shape)

850

14

X1 (2017)

1.5 A/T X-Line

675

690

15

2.2

1.5 A/T Sport

745

760

15

2

15

X3 (2018)

2.0 A/T

1050

3.0 A/T Comfort

1180

16

X3 (2017)

2.0 A/T

940

1025

 

 

17

X4 (2018)

3.0 F/O A/T Sport

1425

18

X4 (2017)

3.0 F/O A/T Sport

1300

1400

 

 

19

X5 (2018)

4.4 A/T Pure Experience

1850

20

X5 (2017)

4.4 A/T Pure Experience

1650

1790

140

8.5

21

X6 (2018)

4.4 F/O A/T Sport

2000

22

X6 (2017)

4.4 F/O A/T Sport

1850

1950

100

5.4

 

 

 

 

55-110 ألف جنيه زيادات مرسيدس

شهدت أسعار العلامة الألمانية مرسيدسزيادات سعرية تتراوح بين 55 و110 ألف جنيه خلال الفترة بين يناير ونوفمبر 2017 بنسبة ارتفاع تبدأ من 8.8% وتصل حتى 16.6%.

ويوضح الجدول التالي تفاصيل هذه الزيادات.

 

التطور في أسعار مرسيدس.. الأسعار بالألف جنيه

مسلسل

السيارة

الفئة

سعر يناير 2017

سعر نوفمبر 2017

قيمة التغير

معدل التغير %

1

C180

1.6 A/T

670

770

100

14.9

1.6 A/T Avantgarde

760

855

95

12.5

1.6 A/T Estate Avantgarde

910

1.6 A/T AMG

830

940

110

13.2

1.6 A/T Exclusive

835

940

105

12.6

1.6 A/T AMG Leather

970

1.6 A/T Coupe AMG

1020

1.6 A/T Cabriolet AMG

1070

2

CLA 180

1.6 A/T Coupe

555

610

55

9.9

1.6 A/T Shooting Brake

630

1.6 A/T Urban Coupe

620

675

55

8.8

1.6 A/T Urban Shooting Brake

695

3

E 180

1.6 A/T Avantgarde

1300

1.6 A/T Exclusive

1600

4

E300

2.0 A/T AMG

2300

5

GLA 200

1.6 A/T Urban

626

730

104

16.6

 

5.4- 10.3% انخفاضا في أسعار فولكس فاجن

شهدت أسعار العلامة الألمانية فولكس فاجن تراجعا في الاسعار خلال الفترة بين يناير ونوفمبر 2017؛ بما يتراوح بين 5.4 و10.3%؛ بقيم تتراوح بين 5.4 و10.3 ألف جنيه.

وتعتبر “تيجوان السيارة الوحيدة التي ارتفعت أسعارها خلال الفترة من يناير الماضي وحتى الآن بنسبة 11.6%، كما يتضح من الجدول التالي.

التطور في أسعار فولكس فاجن.. الأسعار بالألف جنيه

مسلسل

السيارة

الفئة

سعر يناير 2017

سعر نوفمبر 2017

قيمة التغير

معدل التغير %

1

باسات

A/T F/O Trend Line

520

489.9

-30.1

-5.8

A/T Basic

530

2

جيتا

A/T Basic

399.9

3

تيجوان

A/T Basic

584.9

A/T F/O

600

669.9

69.9

11.6

A/T H/L

719

4

جولف

A/T

449

399.9

-49.1

-10.3

1.2 A/T H/L

499

459.9

-39.1

-7.8

1.4 A/T H/L

559

528.9

-30.1

-5.4

 

أسعار بيجو.. الاستقرار سيد الموقف

شهدت أسعار العلامة الفرنسية بيجو استقرارًا شبه تام خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الجاري؛ باستثناء تغيرات طفيفة للغايةفي بعض الطرازات والفئات؛ فقد تراجع سعر بيجو 208 بواقع 5 آلاف جنيه فقط، كما تراجعت بيجو 301 موديل 2017 بواقع 9.9 ألف جنيه.

وارتفعت بيجو 301 بقيمة تتراوح بين 15 و20 ألف جنيه. ويوضح الجدول التالي تطورات أسعار بيجو خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2017.

التطور في أسعار بيجو.. الأسعار بالألف جنيه

مسلسل

السيارة

الفئة

سعر يناير 2017

سعر نوفمبر 2017

قيمة التغير

معدل التغير %

1

2008

A/T Active

347

347

0

0

A/T Allure

375

375

0

0

2

208

A/T

240

335

-5

-2.1

3

3008

A/T Active

415

415

0

0

A/T Allure

450

450

0

0

4

301

M/T BVM

225

A/T Active

259.9

275

15.1

5.8

A/T Allure

279.9

300

20.1

7.2

5

301 (2017)

A/T Allure

279.9

270

-9.9

-3.5

6

5008

A/T

425

425

0

0

A/T F/O

450

450

0

0

7

508

A/T Access

450

A/T Active

490

A/T Allure

520

520

0

0

A/T GT Line

575

8

308

A/T Turbo

260

 

 

 

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