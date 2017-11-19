أسعار السيارات الأوروبية خلال 11 شهرًا.. زيادات مستمرة رغم الخصومات الجمركية

وكذلك تراجعت 3 فئات من فيات بنسب تتراوح بين 1.9 و7.1%، كما يتضح من الجدول التالي.
التطور في أسعار فيات.. الأسعار بالألف جنيه
مسلسل
السيارة
الفئة
سعر يناير 2017
سعر نوفمبر 2017
قيمة التغير
معدل التغير %
1
500
F/O M/T
259.9
289.9
20
7.7
A/T F/O
334.9
354.9
20
6
2
500 C
A/T
384.9
389.9
5
1.3
3
500X
A/T POP Star
419.9
449.9
30
7.1
A/T Lounge
499.9
559.9
40
8
4
باندا
M/T Easy
179.9
–
–
–
F/O M/T Lounge
209.9
194.9
-15
-7.1
5
بونتو
M/T Easy
224.9
227.9
3
1.3
A/T Easy
249.9
252.9
3
1.2
A/T Lounge 2
264.9
259.9
-5
-1.9
6
تيبو
A/T
239.9
297.9
58
24
A/T F/O
264.9
332.9
68
25.7
7
دوبلو
M/T Classic
–
254.9
–
–
8
كوبو
M/T F/O
–
224.9
–
–
9
لينيا
M/T F/O
210
202.9
-7.1
-3.4
11-25 ألف ارتفاعا لسيات أبيزا
سجلت السيارة سيات ابيزا ارتفاعا في الأسعار خلال الفترة من يناير الماضي وحتى الآن بما يتراوح بين 11 و25 ألف جنيه؛ بنسبة ارتفاع تتراوح بين 3.8 و9.8%.
وشهدت بعض طرازات العلامة التجارية الأخرى ارتفاعًا محدودًا في الأسعار بنسب تتراوح بين 0.6% و3.8%؛ فيما تراجع سعر توليدو بنحو 5.4% والفئة الأعلى من ليون بنسبة 0.8%.
ويوضح الجدول التالي التطور بأسعار سيات خلال الفترة بين يناير ونوفمبر 2017.
التطور في أسعار سيات.. الأسعار بالألف جنيه
مسلسل
السيارة
الفئة
سعر يناير 2017
سعر نوفمبر 2017
قيمة التغير
معدل التغير %
1
أبيزا
A/T HB REF
255
280
25
9.8
A/T SC
282
–
–
–
A/T HB Style
288
299
11
3.8
2
اتيكا
A/T Style
–
474
–
–
A/T Style Plus
–
555
–
–
3
ليون
A/T HB Reference
315
317
2
0.6
A/T HB Style
350
358
8
2.3
A/T HB Style Plus
380
388
8
2.1
A/T F/O SC
395
392
-3
-0.8
4
توليدو
A/T F/O
295
280
-15
-5.1
A/T H/L
333
315
-18
-5.4
50-110 ألف جنيه ارتفاعًا لأسعار ميني
سجلت أسعار العلامة الألمانية ميني زيادات سعرية تتراوح بين 50 و110 ألف جنيه لمختلف الطرازات والفئات بنسب مئوية تتراوح بين 11.6 و17.7 ألف جنيه؛ خلال الفترة من يناير 2017 وحتى الآن.
وسجلت ميني Clubman أعلى معدل ارتفاع بواقع 17.7% بقيمة 110 ألف جنيه فيما سجلت الفئة الثانية من ميني كوبر أقل معدل راتفاع بواقع 11.7% بقينى 60 ألف جنيه.
ويوضح الجدول التالي التغيرات في أسعار ميني خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2017.
التطور في أسعار ميني.. الأسعار بالألف جنيه
مسلسل
السيارة
الفئة
سعر يناير 2017
سعر نوفمبر 2017
قيمة التغير
معدل التغير %
1
Countryman
A/T
–
595
–
–
A/T F/O
–
695
–
–
2
Clubman
A/T F/O
620
730
110
17.7
3
Cooper
A/T F/O (Baseline 3 Doors)
415
465
50
12
A/T F/O ( HB 5 Doors)
515
575
60
11.6
A/T F/O ( Luxury 3 Doors)
560
640
80
14.3
A/T F/O ( Cabrio )
570
650
80
14
BMW تخفض أسعار موديلات 2017 لفئة X
تظهر القوائم السعرية للعلامة الألمانية الفارهة BMW أن الوكيل يقوم بتسويق موديلات 2017 لفئة سيارات X بأسعار تقل عن موديلات 2018؛ فيما يبدو كمحاولة لتسويق الموديلات القديمة قبل ضخ كميات كبيرة من موديلات العام الجديد.
وأظهرت مقارنة الأسعار الحالية للعلامة BMW بأسعارها خلال يناير الماضي أن طرازاتها قد ارتفعت بنسب متباينة على نحو ما يوضح الجدول التالي.
التطور في أسعار BMW.. الأسعار بالألف جنيه
مسلسل
السيارة
الفئة
سعر يناير 2017
سعر نوفمبر 2017
قيمة التغير
معدل التغير %
1
320i
2.0 A/T Exclusive
690
760
70
10
2.0 A/T Luxury
740
800
60
8
2.0 A/T Sport
760
830
70
9.2
2
218i
1.5 A/T Premium
550
590
40
7.3
1.5 A/T Exclusive
615
656
41
6.7
1.5 A\T Coupe
720
763
43
6
1.5 A/T Convertible Sport
820
870
50
6.1
3
318i
1.5 A/T Exclusive
–
600
–
–
1.5 A/T Luxury
–
650
–
–
4
118i
1.5 A/T H/B ( LCI )
525
555
30
5.7
5
330i
2.0 A/T Luxury
820
930
110
13.4
6
340i
3.0 A/T M-Sport
900
980
80
8.9
7
418i
1.5 A/T Exclusive
780
878
97
12.4
1.5 A/T M-Sport
860
966
94
10.4
8
520i
1.6 A/T Luxury
–
1250
–
–
9
528i
2.0 A/T Luxury
–
1350
–
–
10
535i
3.0 A/T M-Sport
–
1600
–
–
11
640i
3.0 A/T Gran Coupe
3150
3150
0
0
12
740Li
3.0 A/T Pure Excellence-
–
4200
–
–
13
X1 (2018)
2.0 A/T X-Line
–
740
–
–
2.0 A/T X-Line ( New Shape )
–
760
–
–
2.0 A/T Sport
–
820
–
–
2.0 A/T Sport ( New Shape)
–
850
–
–
14
X1 (2017)
1.5 A/T X-Line
675
690
15
2.2
1.5 A/T Sport
745
760
15
2
15
X3 (2018)
2.0 A/T
–
1050
–
–
3.0 A/T Comfort
–
1180
–
–
16
X3 (2017)
2.0 A/T
940
1025
17
X4 (2018)
3.0 F/O A/T Sport
–
1425
–
–
18
X4 (2017)
3.0 F/O A/T Sport
1300
1400
19
X5 (2018)
4.4 A/T Pure Experience
–
1850
–
–
20
X5 (2017)
4.4 A/T Pure Experience
1650
1790
140
8.5
21
X6 (2018)
4.4 F/O A/T Sport
–
2000
–
–
22
X6 (2017)
4.4 F/O A/T Sport
1850
1950
100
5.4
55-110 ألف جنيه زيادات مرسيدس
شهدت أسعار العلامة الألمانية مرسيدسزيادات سعرية تتراوح بين 55 و110 ألف جنيه خلال الفترة بين يناير ونوفمبر 2017 بنسبة ارتفاع تبدأ من 8.8% وتصل حتى 16.6%.
ويوضح الجدول التالي تفاصيل هذه الزيادات.
التطور في أسعار مرسيدس.. الأسعار بالألف جنيه
مسلسل
السيارة
الفئة
سعر يناير 2017
سعر نوفمبر 2017
قيمة التغير
معدل التغير %
1
C180
1.6 A/T
670
770
100
14.9
1.6 A/T Avantgarde
760
855
95
12.5
1.6 A/T Estate Avantgarde
–
910
–
–
1.6 A/T AMG
830
940
110
13.2
1.6 A/T Exclusive
835
940
105
12.6
1.6 A/T AMG Leather
–
970
–
–
1.6 A/T Coupe AMG
–
1020
–
–
1.6 A/T Cabriolet AMG
–
1070
–
–
2
CLA 180
1.6 A/T Coupe
555
610
55
9.9
1.6 A/T Shooting Brake
–
630
–
–
1.6 A/T Urban Coupe
620
675
55
8.8
1.6 A/T Urban Shooting Brake
–
695
–
–
3
E 180
1.6 A/T Avantgarde
–
1300
–
–
1.6 A/T Exclusive
–
1600
–
–
4
E300
2.0 A/T AMG
–
2300
–
–
5
GLA 200
1.6 A/T Urban
626
730
104
16.6
5.4- 10.3% انخفاضا في أسعار فولكس فاجن
شهدت أسعار العلامة الألمانية فولكس فاجن تراجعا في الاسعار خلال الفترة بين يناير ونوفمبر 2017؛ بما يتراوح بين 5.4 و10.3%؛ بقيم تتراوح بين 5.4 و10.3 ألف جنيه.
وتعتبر “تيجوان السيارة الوحيدة التي ارتفعت أسعارها خلال الفترة من يناير الماضي وحتى الآن بنسبة 11.6%، كما يتضح من الجدول التالي.
التطور في أسعار فولكس فاجن.. الأسعار بالألف جنيه
مسلسل
السيارة
الفئة
سعر يناير 2017
سعر نوفمبر 2017
قيمة التغير
معدل التغير %
1
باسات
A/T F/O Trend Line
520
489.9
-30.1
-5.8
A/T Basic
–
530
–
–
2
جيتا
A/T Basic
–
399.9
–
–
3
تيجوان
A/T Basic
–
584.9
–
–
A/T F/O
600
669.9
69.9
11.6
A/T H/L
–
719
–
–
4
جولف
A/T
449
399.9
-49.1
-10.3
1.2 A/T H/L
499
459.9
-39.1
-7.8
1.4 A/T H/L
559
528.9
-30.1
-5.4
أسعار بيجو.. الاستقرار سيد الموقف
شهدت أسعار العلامة الفرنسية بيجو استقرارًا شبه تام خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الجاري؛ باستثناء تغيرات طفيفة للغايةفي بعض الطرازات والفئات؛ فقد تراجع سعر بيجو 208 بواقع 5 آلاف جنيه فقط، كما تراجعت بيجو 301 موديل 2017 بواقع 9.9 ألف جنيه.
وارتفعت بيجو 301 بقيمة تتراوح بين 15 و20 ألف جنيه. ويوضح الجدول التالي تطورات أسعار بيجو خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2017.
التطور في أسعار بيجو.. الأسعار بالألف جنيه
مسلسل
السيارة
الفئة
سعر يناير 2017
سعر نوفمبر 2017
قيمة التغير
معدل التغير %
1
2008
A/T Active
347
347
0
0
A/T Allure
375
375
0
0
2
208
A/T
240
335
-5
-2.1
3
3008
A/T Active
415
415
0
0
A/T Allure
450
450
0
0
4
301
M/T BVM
225
–
–
–
A/T Active
259.9
275
15.1
5.8
A/T Allure
279.9
300
20.1
7.2
5
301 (2017)
A/T Allure
279.9
270
-9.9
-3.5
6
5008
A/T
425
425
0
0
A/T F/O
450
450
0
0
7
508
A/T Access
–
450
–
–
A/T Active
–
490
–
–
A/T Allure
520
520
0
0
A/T GT Line
–
575
–
–
8
308
A/T Turbo
260
–
–
–