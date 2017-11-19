أسعار السيارات الأوروبية خلال 11 شهرًا.. زيادات مستمرة رغم الخصومات الجمركية

المال -خاص:

رغم الخصومات التي تحصل عليها السيارات أوروبية المنشأ أو التي تتمتع بخصومات الاتفاقيات التجارية الأخرى مثل أغادير؛ شهدت اسعار هذه السيارات زيادات تجاوزت 100 ألف جنيه بالنسبة لبعض الطرازات، مع استثناءات ليست كثيرة سواء بالنسبة لثبات الأسعار أو تراجعها.

ويقول اللواء رأفت مسروجة الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات إن الزيادات التي تشهدها أسعار السيارات الأوروبية بشكل مستمر تثبت أن العميل لا يستفيد بشكل نهائي من الخصومات الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ أو اتفاقيات التجارة الحرة الأخرى مثل تلك الموقعة مع تركيا أو المغرب أو الميركسور مستقبلًا.

وأضاف أنه لا بد من إزالة الجمارك بشكل عام عن كافة أنواع السيارات موضحا أنه قام بإرسال مذكرة إلى وزير المالية لشرح مبررات هذا المطلب وفوائده. ولفت إلى أن أنه يمكن استرداد المبالغ المفقودة من هذه الخطوة عبر انعاش المبيعات وتحصيل رسوم ضريبية أكبر عليها وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع لأن الشركات الجنبية تبحث عن الأسواق التي بها طلب مرتفع مثل الصين حيث يمكن إقامة مصانع تستهدف فقط تلبية الطلب الداخلي دون الحاجة إلى التصدير.

فيما يلي عرض لتحركات الأسعار الخاصة بـ 8علامات تجارية أوروبية يستفيد بعضها بخصومات الشراكة المصرية الأوروبية ومنها ما يستفيد بخصومات أغادير مثل رينو.

10-15 ألف جنيه ارتفاعًا في أسعار رينو

شهدت أسعار العلامة الفرنسية رينو ارتفاعا في الأسعار خلال الفترة بين يناير 2017 وحتى الآن بما يتراوح بين 10 و15 ألف جنيه لغالبية الطرازات والفئات؛ بنسب مئوية تتراوح بين 2.5 و9.1%.

واستقرت أسعار بعض الطرازات والفئات الأخرى كما يتضح من الجدول التالي.

التطور في أسعار رينو.. الأسعار بالألف جنيه مسلسل السيارة الفئة سعر يناير 2017 سعر نوفمبر 2017 قيمة التغير معدل التغير % 1 ميجان 2017 A/T 333 333 0 0 A/T H/B 364 364 0 0 A/T F/O 366 366 0 0 A/T H/B GT Line . 424 424 0 0 A/T H/L 466 466 0 0 2 ميجان 2018 1.2 A/T H/B GT Line. . (New Shape ) – 430 – – 3 4 كادجار A/T Vision 380 390 10 2.6 A/T Dynamic 400 410 10 2.5 A/T Signature 420 435 15 3.5 A/T Signature Plus 440 455 15 3.4 داستر A/T (without alloy wheels ) 262 285 13 5 A/T (New with alloy wheels ) – 290 – – A/T H/L 297 310 13 4.4 5 لودجي M/T Vision – 249 – – A/T Vision – 279 – – A/T Dynamic – 295 – – A/T Dynamic Plus – 304 – – 6 لوجان M/T F/L 165 180 15 9.1 M/T F/O F/L 177 192 15 8.5 A/T F/L 190 205 15 7.9 A/T F/O F/L 202 217 15 7.4 A/T H/L F/L – 230 – – A/T H/L NAV F/L – 239 – – 7 سانديرو A/T Face Lift 201 216 15 7.5 A/T H/L Face lift 222 237 15 6.7 8 سانديرو ستيب واي A/T Face Lift 226 241 15 6.6 A/T H/L NAV Face lift 230 245 15 6.1 9 كابتشر F/O A/T 320 330 10 3.1

الزيادات تغلب على طرازات فيات.. و”تيبو” في المقدمة

شهدت غالبية طرازات وفئات العلامة الإيطالية فيات صعودًا في الأسعار خلال الفترة بين يناير ونوفمبر 2017؛ بما يتراوح بين 5 و68 ألف جنيه؛ بنسبة مئوية تبدأ من 1.2 و25.7%.