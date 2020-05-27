أسعار السيارات الأكثر مبيعًا في مصر (جراف)

رصدت “المال” أسعار السيارات الأكثر مبيعًا في السوق المحلية، وذلك استنادًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، والقوائم السعرية الصادرة عن الوكلاء المحليين المعلنة عن شهر مايو الحالي.

تويوتا كورولا

تصدر طراز «تويوتا كورولا» قمة مبيعات سيارات الركوب “الملاكي” بعد تمكنها من بيع وتسليم 3839 مركبة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، وفقًا للبيانات المعلنة عن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وينتمي طراز «تويوتا كورولا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك 1600 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر.

وتقدم شركة “تويوتا إيجيبت”- الوكيل المحلي للعلامة اليابانية في مصر، سيارات تويوتا كورولا 2020 الفئة الاولى – «M/T» – بسعر يصل إلى 290 ألف جنيه، وقدرت الفئة الثانية «A/T Basic» بنحو 315 ألفًا، وسعرت الفئة الثالثة «STD» بقيمة 350 ألفًا، وحددت الفئة الرابعة «F/O» بـ380 ألفًا، وبلغت الفئة الخامسة نحو 400 ألف، وجاءت الفئة السادسة «H/L» بسعر 450 ألفًا خلال شهر مايو الحالي.

تويوتا كورولا 2020

نيسان صني

احتل طراز “نيسان صني” المرتبة الثانية بقائمة الطرازات الأعلى مبيعًا في السوق المحلية بعد أن استطاعت بيع 2922 سيارة خلال الربع الماضي.

وينتمي طراز «تويوتا كورولا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك 1600 سي سي، ليولد قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر.

قدرت شركة “نيسان موتور إيجيبت” أسعار طرازات نيسان صني الفئة الأولى “M/T” بسعر 179.9 ألف جنيه، وحددت الفئة الثانية بقيمة 199 ألف جنيه، وحددت الفئة الثالثة بنحو 210 آلاف، وبلغت الفئة الثالثة نحو 221 ألف جنيه خلال الشهر الحالي.

نيسان صني

فيات تيبو

حصدت «فيات تيبو» المرتبة الثالثة بقائمة سيارات الركوب الأكثر مبيعًا في مصر، بعدما أن حققت بيع وتسليم 2815 مركبة، خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وتقدم شركة “داينامكس أوتو”- الوكيل الحلي للعلامة التجارية “فيات” في مصر، طرازات «فيات تيبو» عبر إصدارين في السوق المحلية – «الأول» – مدعوم بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 95 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 127 نيوتن/ متر، يتصل بناقل حركة سداسي السرعات “مانيوال”.

وزودت طرازات “فيات تيبو” – الإصدار الثاني – بمحرك سعة 1600 سي سي، يعطي قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 152 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

قدرت أسعار السيارات «فيات تيبو» الفئة الأولى «M/T- F/O» بنحو 189.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «M/T-H/L» بقيمة 204.9 ألف.

وحددت أسعار طرازات “فيات تيبو” الفئة الثالثة “A/T” بقيمة 249.9 ألف جنيه، وبلغت الفئة الرابعة “A/T F/O” نحو 284.9 ألف خلال شهر مايو الحالى.

فيات تيبو

رينو لوجان

جاء طراز “رينو لوجان” في المرتبة الرابعة بقائمة السيارات الأعلى مبيعًا في السوق المحلية، بعد تمكنها من بيع وتسليم 2100 وحدة، خلال الربع الماضي.

وتتوافر “طرازات لوجان” في السوق المحلية عبر إصدارين من المحركات “الأول – مانيوال” مزود بمحرك مكون من 4 اسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 90 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 128 نيوتن/ متر.

أما الإصدار الثانى من “رينو لوجان” يعتمد على محرك أتوماتيك، سعة 1600 سي سي، يولد قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 148 نيوتن/ متر.

وأبقت الشركة المصرية العالمية للسيارات -«EIM»- الوكيل المحلي للعلامة التجارية “رينو” في مصر، على أسعار سيارات رينو لوجان الفئة الأولى -«E1 MT»- عند مستوى 165 ألف جنيه، وقدرت الفئة الثانية «E2 M/T» بنحو 177 ألفًا، وحددت الفئة الثالثة «E1 AT» بسعر 188 ألفًا، وبلغت الفئة الرابعة «E2 AT» نحو 199 ألف جنيه خلال مايو الحالى.

رينو لوجان

كيا سبورتاج

تمركزت “كيا سبورتاج” في المرتبة الخامسة بقائمة الطرازات الأكثر مبيعًا في السوق المحلية بعد تمكنها من بيع 1615 مركبة، خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وينتمى طراز «كيا سبورتاج» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليولد قوة 140 نيوتن/ متر، وعزم أقصى للدوران 168 نيوتن/ متر، يتصل بناقل حركة سباعي السرعات أتوماتيك.

أعلنت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات -«EIT»- الوكيل المحلي للعلامة التجارية “كيا” في مصر، أسعار سيارات كيا سبورتاج الفئة الأولى «LX»، بنحو 394.9 ألف جنيه، وقدرت الفئة الثانية «LX F/O» بسعر 434.9 ألف، وحددت الفئة الثالثة «HL» بقيمة 474.9 ألف، وبلغت الفئة الرابعة «HL PLUS» نحو 484.9 ألف، وسعرت الفئة الخامسة «TL» بقيمة 509.9 ألف، والفئة السادسة «TL PLUS» بقيمة 519.9 ألف خلال الشهر الحالي.

كيا سبورتاج

هيونداي توسان

حلت “هيونداي توسان” في المرتبة السادسة بقائمة الطرازات الأكثر مبيعًا في مصر بعد تمكنها من بيع 1574 سيارة خلال الربع الماضي.

تقدم “هيونداي توسان” – عبر إصدارين في السوق المحلية -“الأول”- مدعم بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 161 نيوتن/ متر.

وأما الإصدار الثاني من “هيونداي توسان” فئة الـ«Turbo»، يعتمد على محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 175 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 265 نيوتن/ متر.

قدرت مجموعة “جي بي غبور أوتو”- الوكيل المحلي للعلامة التجارية “هيونداي فى مصر، أسعار سيارات “هيونداي توسان” الفئة الأولى “GL” بنحو 405 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية “GLS” بقيمة 435 ألف، وحددت الفئة الثالثة بـ460 ألف، وبلغت الفئة الرابعة “GLS FULLY LOADED” بنحو 490 ألف، وسعرت الفئة الخامسة “GLS FULLY LOADED- RED PACK” بنحو 495 ألف جنيه.

هيونداي توسان تيربو

تقديم طرازات “هيونداي توسان تربو” الفئة الأولى «GDI MD» بسعر 460 ألف جنيه، وقدرت الفئة الثانية «GDI TLe» بنحو 515 ألف، وحددت الفئة الثالثة «GDI TLe- RED PACK» بقيمة 520 ألف، وحددت الفئة الرابعة «GDI TLe FL Limited» بنحو 560 ألف، وبلغت فئة «RED PACK – GDI TLe FL Limited» نحو 565 ألف جنيه.

هيونداي توسان

هيونداي النترا HD

حلت “هيونداي النترا HD” – ذات النسخة المجمعة محليًا – في المرتبة السابعة بقائمة السيارات الأعلى مبيعًا في السوق المحلية بإجمالي بيع 1399 وحدة، خلال الربع الأول من العام الحالي.

وينتمي طراز “النترا HD” لفئة السيارات العائلية السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، تتصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات أوتوماتيك.

تقدم مجموعة “جي بي غبور أوتو” أسعار السيارات “هيونداي النترا HD” الفئة الأولى بسعر 229.9 ألف جنيه، وقدرت الفئة الثانية بنحو 236.9 ألف، وحددت الفئة الثالثة بقيمة 242.9 ألف، وبلغت الفئة الرابعة نحو 249.9 ألف جنيه، والفئة الخامسة بـ257.9 ألف جنيه، خلال الشهر الحالي.

هيونداي النترا 2020

شيري أريزو 5

جاء طراز “شيري أريزو 5” في المرتبة الثامنة بقائمة سيارات الركوب “الملاكي” الأعلى مبيعًا في مصر، بعد أن استطاعت بيع وتسليم 1330 مركبة، خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وينتمي طراز «شيري أريزو 5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 “حصان”، وعزم أقصي للدوران 141 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات.

استقرت أسعار سيارات شيري «أريزو 5» موديل 2020 الفئة الأولى «M/T» عند مستوى 169.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «A/T Baseline» بنحو 189 ألف، وقدرت الفئة الثالثة «H/L» بسعر 203 ألف جنيه خلال أبريل الحالي، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن مجموعة “جي بي غبور أوتو”- الوكيل الحصري للعلامة التجارية “شيري” في مصر.

شيري اريزو 5

بي واي دي F3

احتل طراز «بي واي دي F3» المرتبة التاسعة بقائمة الطرازات الأكثر مبيعًا في السوق المحلية بعد أن حققت بيع 1266 سيارة، خلال الربع الماضي.

وينتمى طراز «بي واي دي F3» لفئة السيارات العائلية السيدان، مزودة بمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1500 سي سي، يعطي قوة 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، تتصل بناقل حركة خماسي السرعات “مانيوال”.

قدرت شركة “الأمل أوتو”- الوكيل الحصري للعلامة التجارية “BYD” في مصر، أسعار السيارات «بي واي دي F3» موديل 2020 بنحو 168 ألف جنيه خلال شهر مايو الحالي.

أوبل استرا

جاء طراز «أوبل استرا» في المرتبة العاشرة بقائمة السيارات الركوب “الملاكي” الأكثر مبيعًا في السوق المحلية، مسجلة بيع 1229 وحدة خلال الربع الماضي.

وينتمي طراز «أوبل استرا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1400 سي سي تربو، يولد قوة 140 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، تتصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

وأعلنت شركة “المنصور للسيارات”- الوكيل المحلي للعلامة التجارية “أوبل” في مصر، أسعار السيارات «أوبل استرا» بقيمة 299 ألفًا و990 جنيهًا خلال شهر مايو الحالي.

أوبل استرا 2020

وبحسب «أميك»، سجلت مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» ارتفاعًا في مصر، بنسبة 58% لتصل إلى37 ألف وحدة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 23.4 ألف مركبة خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ قائمة السيارات الأعلى مبيعًا في السوق المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي: