أسعار السيارات.. ارتفاع «سيات أتيكا» بنحو 10 آلاف جنيه

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 465 إلى 590 ألف جنيه

أرسلت شركة «كيان إيجيبت»، الوكيل الحصري للعلامة التجارية «سيات» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين -اليوم- القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار طرازات «سيات أتيكا» بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات في السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «سيات»، صعدت أسعار طرازات «أتيكا» الفئة الأولى «Style» إلى 465 ألف جنيه، بدلًا من 455 ألفًا سابقًا.

وارتفعت أسعار سيارات «أتيكا» الفئة الثانية «Style Plus» إلى 515 ألف جنيه، مقارنة بنحو 505 آلاف.

وقفزت أسعار طرازات «أتيكا» الفئة الثالثة «Experience» إلى 580 ألف جنيه، مقابل 570 ألفًا.

وقدرت سيارات «سيات» الفئة الرابعة «FR» بنحو 590 ألف جنيه، بدلًا من 580 ألفًا.

ينتمي طراز «سيات أتيكا» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات الرسمية المعلنة عن «سيات»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9 ثوان.