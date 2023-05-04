أسعار السولار والبنزين بعد قرارات لجنة التسعير التلقائي.. وموعد تطبيق الزيادة الجديدة

قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية خلال اجتماعها أمس الأربعاء، تحريك سعر لتر السولار بقيمة جنيها واحدا على اللتر ليصبح 8.25 بدلا من 7.25، اعتبار من اليوم الخميس، بالإضافة إلى تثبيت سعر المازوت والبنزين بكافة أنواعه في محطات الوقود.

يشار إلى أن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية اجتمعت لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائى في ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وتنشر «المال» أسعار المشتقات البترولية كالتالي :

سعر لتر السولار فى السوق المحلى 8.25 جنيه.

سعر لتر بنزين 80 في محطات الوقود 8.75 جنيه.

سعر لتر بنزين 92 في محطات الوقود 10.25 جنيه.

سعر لتر بنزين 95 في محطات الوقود 11.50 جنيه.

سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية 6000 جنيه.

يشار إلى أن اللجنة في اجتماعها السابق قررت رفع أسعار البنزين في مصر بنحو 75 قرشا لسعر بنزين 80 الأكثر استهلاكا في السوق المصري كأعلى نسبة زيادة منذ إنشاء لجنة التسعير التلقائي لمنتجات البترول.

** اجتماع اللجنة كل 3 أشهر لمناقشة أسعار السولار والبنزين وربطها بالسعر العالمي

وتعني لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر بشكل ربع سنوي، إذ تجتمع مطلع كل 3 أشهر لمناقشة أسعار السولار والبنزين وربطها بالسعر العالمي.

وتعتمد آلية عمل اللجنة في ربط أسعار المنتجات البترولية في مصر بالسوق العالمي على عدة عناصر تتضمن: سعر صرف الدولار، وأسعار الخام عالميًا، وسعر التكرير والنقل والرسوم الأخرى بشكل عادل»، لا يحمل الميزانية العامة للدولة ومخصصاتها أعباء إضافية.

كما تلتزم اللجنة بعدم رفع أو خفض الأسعار بأكثر من 10% حتى لا تحدث حركة كبيرة في السوق أو تثبيت الأسعار.