أسعار السمك في مصر بأسواق السبت 5 سبتمبر 2020

يسجل إنتاج مصر من أسماك المزارع سنويا مليون و400 ألف طن

استقرت أسعار السمك اليوم فى السوق ليتراوح كيلو البلطي بين 35 و40 جنيهًا، والبوري بين 70 و80، وسجل السبيط 200 جنيه، بحسب تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال».

كيلو الثعابين سجل 200 جنيه والبلطى بين 35 و40 جنيهًا

وتراوح سعر كيلو المكرونة بين 60 و80 جنيهًا، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والقاروص 160 جنيهًا، والثعابين 200 جنيه.

وتفاوت سعر الجمبري ليبدأ من 150 إلى 250 جنيهًا، والكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.

ويسجل إنتاج مصر من أسماك المزارع سنويا إلى مليون و400 ألف طن.

ويصل نصيب المواطن المصري منها 18 كيلوجراما.

فيما تسجل النسبة العالمية 20 كيلوجراما سنويا، بحسب تصريحات الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

وتبلغ صادرات مصر من الأسماك إلى 30 ألف طن سنويا، حسبما أوضح رئيس الهيئة. أسعار السمك اليوم

وتخطط في الوقت الحالي إلى الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الأسماك وزيادة معدلات التصدير.

ويأتي ذلك ضمن خطة «الثروة السمكية» في إنشاء مزارع سمكية جديدة بإنتاجيات عالية، وتطوير المزارع الحالية.

وتستهدف الخطة أيضًا إلى المساهمة في تحقيق إستراتيجية الدولة في هذا المجال.