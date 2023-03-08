أسعار السمك في سوق العبور اليوم الأربعاء

صعدت

بقيم بين 5 و10 جنيهات فى بعض الأصناف، وتراوحت أسعار البلطى بين 49 و55 جنيهًا للكيلو، ودارت أسعار المرجان حول 38 و60 جنيهًا، وارتفعت الكابوريا إلى 23 و85 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا.

وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.

أسعار سوق العبور

وكشفت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، أن كيلو الدنيس دار حول 100 و160 جنيهًا، ودار كيلو السمك البورى حول 40 و80 جنيهًا، وقفز كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» 10 جنيهات ليتراوح بين 120 و220 جنيها، وارتفعت المكرونة السويسى إلى 70 و110 جنيهات.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.