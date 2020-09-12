أسعار السمك فى مصر بأسواق السبت 12 سبتمبر 2020

كيلو الجمبري بين 150 و250 جنيهًا

شهدت أسعار السمك استقرارًا اليوم فى السوق ليتراوح كيلو البلطي بين 35 و40 جنيهًا، والبوري بين 70 و80، وسجل السبيط 200 جنيه، بحسب تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال».

سعر كيلو الثعابين سجل 200 جنيه والقاروص 160 جنيهًا

وبدأ سعر كيلو المكرونة من 60 إلى 80 جنيهًا، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والقاروص 160 جنيهًا، والثعابين 200 جنيه.

وتراوح سعر الجمبري بين 150 و250 جنيهًا، والكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.

ويسجل إنتاج مصر من أسماك المزارع سنويا مليونا و400 ألف طن.

ويبلغ نصيب المواطن المصري منها 18 كيلوجراما.

فيما تسجل النسبة العالمية 20 كيلوجراما سنويا، بحسب تصريحات الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

وتصل صادرات مصر من الأسماك إلى 30 ألف طن سنويا، حسبما أوضح رئيس الهيئة. أسعار السمك فى مصر اليوم

وتسعى مصر في الوقت الحالي الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الأسماك وزيادة معدلات التصدير.

يأتي ذلك ضمن خطة «الثروة السمكية» في إنشاء مزارع سمكية جديدة بإنتاجيات عالية، وتطوير المزارع الحالية.

وتستهدف الخطة أيضًا المساهمة فى تحقيق استراتيجية الدولة فى هذا المجال.