اقتصاد وأسواق

أسعار السمك فى مصر بأسواق الخميس 3 سبتمبر 2020

كيلو الجمبرى تراوح بين 150 و250 جنيهًا
أحمد اللاهوني 7:54 ص, الخميس, 3 سبتمبر 20 7:54 ص, الخميس, 3 سبتمبر 20

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استقرت أسعار السمك اليوم فى السوق ليتراوح كيلو البلطي بين 35 و40 جنيهًا، والبوري بين 70 و80، وسجل السبيط 200 جنيه، بحسب تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال».

تفاوت سعر كيلو المكرونة ليبدأ من 60 إلى 80 جنيهًا

وتفاوت سعر كيلو المكرونة ليبدأ من 60 إلى 80 جنيهًا، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والقاروص 160 جنيهًا، والثعابين 200 جنيه.

وتراوح سعر الجمبري بين 150 و250 جنيهًا، والكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.

ويسجل إنتاج مصر من أسماك المزارع سنويا إلى مليون و400 ألف طن.

ويصل نصيب المواطن المصري منها 18 كيلوجراما.

بينما تسجل النسبة العالمية 20 كيلوجراما سنويا، بحسب تصريحات الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

وتصل صادرات مصر من الأسماك إلى 30 ألف طن سنويا، حسبما أوضح رئيس الهيئة.

وتسعى في الوقت الحالي إلى الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الأسماك وزيادة معدلات التصدير.

ويأتي ذلك ضمن خطة «الثروة السمكية» في إنشاء مزارع سمكية جديدة بإنتاجيات عالية، وتطوير المزارع الحالية.

وتسعى الخطة أيضًا إلى المساهمة في تحقيق خطة الدولة في هذا المجال.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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