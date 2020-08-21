اقتصاد وأسواق

أسعار السمك فى مصر بأسواق الجمعة 21 أغسطس 2020

سعر كيلو الدنيس سجل 170 جنيهًا والقاروص 160 جنيهًا والمكرونة بين 60 و80 جنيهًا
أحمد اللاهوني 2:06 ص, الجمعة, 21 أغسطس 20 2:06 ص, الجمعة, 21 أغسطس 20

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شهدت أسعار السمك استقرارًا اليوم فى السوق ليتراوح كيلو البلطي بين 35 و40 جنيهًا، والبوري بين 70 و80، وسجل السبيط 200 جنيه، بحسب تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال».

وبدأ سعر كيلو المكرونة من 60 إلى 80 جنيهًا، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والقاروص 160 جنيهًا، والثعابين 200 جنيه.

وتراوح سعر الجمبري بين 150 و250 جنيهًا، والكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.

ويصل إنتاج مصر من أسماك المزارع سنويا إلى مليون و400 ألف طن.

ويسجل نصيب المواطن المصري منها 18 كيلوجراما.

فيما تسجل النسبة العالمية 20 كيلوجراما سنويا، بحسب تصريحات الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

وتصدر مصر ما يقرب من 30 ألف طن سنويا، حسبما أوضح رئيس الهيئة

مصر تستهدف الاكتفاء الذاتي من إنتاج الأسماك وزيادة معدلات التصدير

وتسعى في الوقت الحالي إلى الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الأسماك وزيادة معدلات التصدير.

ويأتي ذلك ضمن خطة «الثروة السمكية» في إنشاء مزارع سمكية جديدة بإنتاجيات عالية، وتطوير المزارع الحالية.

كما تسعى الخطة إلى المساهمة في تحقيق خطة الدولة في هذا المجال.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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