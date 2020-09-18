أسعار السمك فى مصر بأسواق الجمعة 18 سبتمبر 2020

كيلو الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا

شهدت أسعار السمك استقرارا اليوم فى السوق ليتراوح كيلو البلطي بين 35 و40 جنيهًا، والبوري بين 70 و80، وسجل السبيط 200 جنيه، بحسب تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال».

كيلو السبيط سجل 200 جنيه وسعر الجمبري بين 150 و250 جنيهًا

وتراوح سعر كيلو المكرونة بين 60 و80 جنيهًا، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والقاروص 160 جنيهًا، والثعابين 200 جنيه.

كما تراوح سعر الجمبري بين 150 و250 جنيهًا، والكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.

ويسجل إنتاج مصر من أسماك المزارع سنويا مليون و400 ألف طن.

ويبلغ نصيب المواطن المصري منها 18 كيلوجراما.

فيما تسجل النسبة العالمية 20 كيلوجراما سنويا، بحسب تصريحات الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

أسعار السمك اليوم

وتصل صادرات مصر من الأسماك 30 ألف طن سنويا، حسبما أوضح رئيس الهيئة.

وتستهدف مصر في الوقت الحالي الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكى وزيادة معدلات التصدير.

يأتي ذلك ضمن خطة «الثروة السمكية» في إنشاء مزارع سمكية جديدة بإنتاجيات عالية، وتطوير المزارع الحالية.

كما تسعى الخطة أيضًا المساهمة في تحقيق إستراتيجية الدولة في هذا المجال.