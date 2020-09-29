أسعار السمك فى مصر بأسواق الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 

كيلو الجمبري بين 150 و250 جنيهًا

استقرت أسعار السمك اليوم فى السوق ليتراوح كيلو البلطي بين 35 و40 جنيهًا، والبوري بين 70 و80، وسجل السبيط 200 جنيه، بحسب تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال».



كيلو السبيط سجل 200 جنيه وسعر البلطى بين 35 و40 جنيهًا

وبدأ سعر كيلو المكرونة من 60 إلى 80 جنيهًا، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والقاروص 160 جنيهًا، والثعابين 200 جنيه.

وتراوح سعر الجمبري بين 150 و250 جنيهًا، والكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.

ويصل إنتاج مصر من أسماك المزارع سنويا مليون و400 ألف طن.

ويسجل نصيب المواطن المصري منها 18 كيلوجراما.

بينما تسجل النسبة العالمية 20 كيلوجراما سنويا، بحسب تصريحات الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

وتسجل صادرات مصر من الأسماك 30 ألف طن سنويا، حسبما أوضح رئيس الهيئة.

أسعار السمك اليوم

وتستهدف مصر في الوقت الحالي الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكى وزيادة معدلات التصدير.

يأتي ذلك ضمن خطة «الثروة السمكية» في إنشاء مزارع سمكية جديدة بإنتاجيات عالية، وتطوير المزارع الحالية.

كما تستهدف الخطة أيضًا إلى المساهمة في تحقيق إستراتيجية الدولة في هذا المجال.