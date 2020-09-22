اقتصاد وأسواق

أسعار السمك فى مصر بأسواق الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 

كيلو سعر الثعابين سجل 200 جنيه
أحمد اللاهوني 7:27 ص, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20 7:27 ص, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20

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شهدت أسعار السمك استقرارا اليوم فى السوق ليتراوح كيلو البلطي بين 35 و40 جنيهًا، والبوري بين 70 و80، وسجل السبيط 200 جنيه، بحسب تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال».

كيلو الجمبري بين 150 و250 جنيهًا وسعر القاروص سجل 160 جنيهًا 

وتراوح سعر كيلو المكرونة بين 60 و80 جنيهًا، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والقاروص 160 جنيهًا، والثعابين 200 جنيه. 

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كما تراوح سعر الجمبري بين 150 و250 جنيهًا، والكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.

ويسجل إنتاج مصر من أسماك المزارع سنويا مليون و400 ألف طن.

ويصل نصيب المواطن المصري منها 18 كيلوجراما.

بينما تسجل النسبة العالمية 20 كيلوجراما سنويا، بحسب تصريحات الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

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 وتصل صادرات مصر من الأسماك 30 ألف طن سنويا، حسبما أوضح رئيس الهيئة.

الأسماك
أسعار السمك اليوم

وتستهدف مصر في الوقت الحالي الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكى وزيادة معدلات التصدير.

يأتي ذلك ضمن خطة  «الثروة السمكية»  في إنشاء مزارع سمكية جديدة بإنتاجيات عالية، وتطوير المزارع الحالية.

وتسعى الخطة أيضًا المساهمة في تحقيق إستراتيجية الدولة في هذا المجال. 

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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