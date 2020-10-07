اقتصاد وأسواق

أسعار السمك فى مصر بأسواق الأربعاء 7 أكتوبر 2020

كيلو القاروص سجل 160 جنيها 
أحمد اللاهوني 7:28 ص, الأربعاء, 7 أكتوبر 20 7:28 ص, الأربعاء, 7 أكتوبر 20

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استقرت أسعار السمك اليوم فى السوق ليتراوح كيلو البلطي بين 35 و40 جنيهًا، والبوري بين 70 و80، وسجل السبيط 200 جنيه، بحسب تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال».

كيلو البلطي تراوح بين 35 و40 جنيهًا وسعر السبيط سجل 200 جنيه 

وتراوح سعر كيلو المكرونة بين 60 و80 جنيهًا، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والقاروص 160 جنيهًا، والثعابين 200 جنيه. 

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كما تراوح سعر الجمبري بين 150 و250 جنيهًا، والكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.

ويصل إنتاج مصر من أسماك المزارع سنويا مليون و400 ألف طن.

ويسجل نصيب المواطن المصري منها 18 كيلو جراما.

أأسعار الأسماك فى الأسواق
أسعار الأسماك فى الأسواق

بينما تسجل النسبة العالمية 20 كيلوجراما سنويا، بحسب تصريحات الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

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 وتصل صادرات مصر من الأسماك 30 ألف طن سنويا، حسبما أوضح رئيس الهيئة.

وتخطط مصر في الوقت الحالى الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكى وزيادة معدلات التصدير.

يأتي ذلك ضمن خطة  «الثروة السمكية»  في إنشاء مزارع سمكية جديدة بإنتاجيات عالية، وتطوير المزارع الحالية.

وتستهدف الخطة أيضا المساهمة في تحقيق إستراتيجية الدولة في هذا المجال. 

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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