أسعار السمك فى مصر بأسواق الأربعاء 30 سبتمبر 2020 

سعر البلطى بين 35 و40 جنيهًا

شهدت أسعار السمك استقرارا اليوم فى السوق ليتراوح كيلو البلطي بين 35 و40 جنيهًا، والبوري بين 70 و80، وسجل السبيط 200 جنيه، بحسب تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال».



سعر البوري بين 70 و80 جنيها وكيلو القاروص سجل 160 جنيها

ودار سعر كيلو المكرونة حول 60 و80 جنيهًا، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والقاروص 160 جنيهًا، والثعابين 200 جنيه.

وبدأ سعر الجمبري من 150 إلى 250 جنيهًا، والكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.

ويسجل إنتاج مصر من أسماك المزارع سنويا مليون و400 ألف طن.

ويصل نصيب المواطن المصري منها 18 كيلوجراما.

بينما تسجل النسبة العالمية 20 كيلوجراما سنويا، بحسب تصريحات الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

كما تصل صادرات مصر من الأسماك 30 ألف طن سنويا، حسبما أوضح رئيس الهيئة. أسعار السمك فى مصر

وتسعى مصر في الوقت الحالي الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكى وزيادة معدلات التصدير.

يأتي ذلك ضمن خطة «الثروة السمكية» في إنشاء مزارع سمكية جديدة بإنتاجيات عالية، وتطوير المزارع الحالية.

وتستهدف الخطة أيضًا إلى المساهمة في تحقيق إستراتيجية الدولة في هذا المجال.