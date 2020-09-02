أسعار السمك فى مصر بأسواق الأربعاء 2 سبتمبر 2020

تراوح كيلو البلطي بين 35 و40 جنيهًا

شهدت أسعار السمك استقرارًا اليوم فى السوق ليتراوح كيلو البلطي بين 35 و40 جنيهًا، والبوري بين 70 و80، وسجل السبيط 200 جنيه، بحسب تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال».

سعر كيلو الدنيس سجل 170 جنيهًا والقاروص 160 جنيهًا والمكرونة بين 60 و80 جنيهًا



ودار سعر كيلو المكرونة حول 60 و80 جنيهًا، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والقاروص 160 جنيهًا، والثعابين 200 جنيه.

وتراوح سعر الجمبري بين 150 و250 جنيهًا، والكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.

ويصل إنتاج مصر من أسماك المزارع سنويا إلى مليون و400 ألف طن.

ويسجل نصيب المواطن المصري منها 18 كيلوجراما.

فيما تسجل النسبة العالمية 20 كيلوجراما سنويا، بحسب تصريحات الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

وتصدر مصر ما يقرب من 30 ألف طن سنويا، حسبما أوضح رئيس الهيئة

وتسعى في الوقت الحالي إلى الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الأسماك وزيادة معدلات التصدير.

ويأتي ذلك ضمن خطة «الثروة السمكية» في إنشاء مزارع سمكية جديدة بإنتاجيات عالية، وتطوير المزارع الحالية.