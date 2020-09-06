أسعار السمك فى مصر بأسواق الأحد 6 ِسبتمبر 2020

كيلو البلطي بين 35 و40 جنيهًا

شهدت أسعار السمك استقرارًا اليوم فى السوق ليتراوح كيلو البلطي بين 35 و40 جنيهًا، والبوري بين 70 و80، وسجل السبيط 200 جنيه، بحسب تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال».

سعر كيلو القاروص سجل 160 جنيه والبلطى بين 35 و40 جنيهًا

ويبدأ سعر كيلو المكرونة من 60 وحتى 80 جنيهًا، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والقاروص 160 جنيهًا، والثعابين 200 جنيه.

وتراوح سعر الجمبري بين 150 و250 جنيهًا، والكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.

ويصل إنتاج مصر من أسماك المزارع سنويا إلى مليون و400 ألف طن.

ويبلغ نصيب المواطن المصري منها 18 كيلوجراما.

فيما تسجل النسبة العالمية 20 كيلوجراما سنويا، بحسب تصريحات الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

وتصل صادرات مصر من الأسماك إلى 30 ألف طن سنويا، حسبما أوضح رئيس الهيئة.

وتستهدف مصر في الوقت الحالي الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الأسماك وزيادة معدلات التصدير. أسعار السمك فى مصر اليوم

ويأتي ذلك ضمن خطة «الثروة السمكية» في إنشاء مزارع سمكية جديدة بإنتاجيات عالية، وتطوير المزارع الحالية.

وتسعى الخطة أيضًا إلى المساهمة في تحقيق إستراتيجية الدولة في هذا المجال.