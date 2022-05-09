أسعار السمك اليوم 9-5-2022 فى مصر

أعلن محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال» انخفاض أسعار السمك اليوم 9 مايو 2022 بقيم بين 12 و20 جنيهًا فى بعض الأصناف بالسوق المحلية، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.

أسعار السمك البلطى

واستقرت أسعار السمك البلطى عند 35 و50 جنيهًا – بحسب المنطقة – وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوحت أسعار البلطى بين 31 و40 جنيهًا للكيلو، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا، ودار كيلو الدنيس حول 90 و150 جنيهًا، وتراوح كيلو السبيط بين 120 و180 جنيهًا.

ووفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وهبطت المكرونة السويسى 12 جنيهًا لتتراوح بين 64 و88 جنيه، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و220 جنيهًا، وتراوحت أسعار المرجان بين 32 و60 جنيهًا، وتراجعت الكابوريا 20 جنيهًا لتتراوح بين 30 و70 جنيها.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 55 و70 جنيهًا، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85% ، وسجل سعر كيلو الدنيس 180 جنيهًا، وانخفضت المكرونة السويسى 12 جنيهًا لتتراوح بين 60 و130 جنيهًا للمستهلك.

وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وانخفضت الكابوريا 20 جنيهًا بين 50 و100 جنيهًا.

واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وتراوح كيلو الثعابين بين 70 و240 جنيهًا، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.