أسعار السمك اليوم 9-4-2023 فى مصر

أكد محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، استقرار

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار السمك البلطى

وبدأت أسعار السمك البلطى من 70 إلى 80 جنيهًا _ بحسب المنطقة _ وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 105 و120 جنيها، ودار كيلو الثعابين حول 90 و280 جنيهًا، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن.

واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وتراوحت الكابوريا بين 80 و160 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 59 و68 جنيهًا للكيلو، ودارت المكرونة السويسى حول 60 و110 جنيهات، ودار كيلو السمك البورى حول 42 و89 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا.

وكشفت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، أن كيلو الدنيس دار حول 100 و160 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 30 و90 جنيهًا، وزاد كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» 10 جنيهات ليتراوح بين 115 و265 جنيها، ودارت أسعار المرجان حول 44 و68 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 150 إلى 450 جنيهًا، واستقرت المكرونة السويسى عند 120 و145 جنيهًا للمستهلك، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و50 جنيهًا، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.