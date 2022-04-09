شهدت أسعار السمك اليوم 9 أبريل 2022 استقرارًا بالسوق المحلية، وفق محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وتراوحت المكرونة السويسى بين 50 و95 جنيهًا للمستهلك، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.

أسعار السمك البلطى

ودارت أسعار السمك البلطى حول 35 و49 جنيهًا – بحسب المنطقة – ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، بلغ كيلو السبيط 200 جنيه، وتراوحت الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 22 و37 جنيهًا للكيلو، والمكرونة السويسى بين 30 و70 جنيهًا، ودار كيلو الدنيس حول 90 و150 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 30 و120 جنيها.

ووفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و210 جنيهات، وتراوحت أسعار المرجان بين 22 و38 جنيهًا، وكيلو السبيط بين 120 و190 جنيهًا، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 70 و220 جنيها، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي،

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا .

واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 55 و70 جنيهًا، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وسجل سعر كيلو الدنيس 180 جنيهًا، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.

وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.