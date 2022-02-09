اقتصاد وأسواق

أسعار السمك اليوم 9-2-2022 فى مصر

كيلو الثعابين بين 70 و240 جنيها
أحمد اللاهوني 8:29 ص, الأربعاء, 9 فبراير 22 8:29 ص, الأربعاء, 9 فبراير 22

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أعلن محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، ارتفاع أسعار السمك اليوم 9 فبراير 2022 بالسوق المحلية، بنحو 10 جنيهات فى بعض الأصناف، وتراوحت الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.

أسعار السمك البلطى

ودارت أسعار السمك البلطى حول 28 و40 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وبلغ سعر كيلو الدنيس 170 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس.

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وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.

وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 55 و70 جنيهًا، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.

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أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 17 و26 جنيهًا للكيلو، وتراوح السمك البورى بين 32 و50 جنيهًا، وتراوحت أسعار كيلو السبيط بين 110 و170 جنيهًا، وتراوحت المكرونة السويسى بين 30 و55 جنيهًا.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، واستقر كيلو الدنيس عند 90 و130 جنيهًا، ودارت أسعار المرجان حول 22 و38 جنيهًا، فيما صعد كيلو الثعابين 10 جنيهات ليتراوح بين 50 و220 جنيها، كما صعدت الكابوريا 10 جنيهات لتتراوح بين 30 و130 جنيها.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا،  وتراوحت أسعار المكرونة السويسى بين 50 و75 جنيهًا للمستهلك، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

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وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وصعد سعر كيلو الثعابين 10 جنيهات ليتراوح بين 70 و240 جنيها، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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