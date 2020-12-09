اقتصاد وأسواق

أسعار السمك اليوم 9-12-2020 فى مصر

كيلو الدنيس سجل 170 جنيهًا
أحمد اللاهوني 9:30 ص, الأربعاء, 9 ديسمبر 20 9:30 ص, الأربعاء, 9 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت أسعار السمك اليوم 9 ديسمبر 2020 استقرارًا في السوق المحلية، وسجل السبيط 200 جنيه، والقاروص 160 جنيهًا، بحسب تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال».

أسعار السمك البلطى

واستقرت أسعار السمك البلطى عند 30 و35 جنيهًا للكيلو، ويصل إنتاج مصر من أسماك المزارع سنويا مليون و400 ألف طن، ويسجل نصيب المواطن المصري منها 18 كيلوجراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويا.

اقرأ أيضا  اجتماع بين «المالية» ومحافظ الفيوم لبحث آليات تنفيذ الموازنة التشاركية‎

أسعار الأسماك فى مصر اليوم 

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وتسعى مصر في الوقت الحالى إلى الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي وزيادة معدلات التصدير، وفق رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 70 و80 جنيهًا، والمكرونة بين 60 و80 جنيهًا، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والثعابين 200 جنيه، وتبلغ صادرات مصر من الأسماك 30 ألف طن سنويا، حسبما أوضح الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

اقرأ أيضا  أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء 8-12-2020

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم 

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: كيلو البلطى تراوح بين 15.5 و20 جنيها، والكابوريا بين 30 و130 جنيها، والسمك البوري تراوح بين 29 و 45 جنيها، والمكرونة السويسى بين 60 و70 جنيها، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، كيلو الكابوريا تراوح بين 100 و160 جنيهًا، وتتضمن خطة «الثروة السمكية» إنشاء مزارع سمكية جديدة بإنتاجيات عالية، وتطوير المزارع الحالية، كما تسعى الخطة أيضا إلى المساهمة في تحقيق إستراتيجية الدولة في هذا المجال.

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم الجمعة 4-12-2020 في مصر
أسعار السمك فى مصر اليوم
أسعار السمك فى مصر
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

ارتفاع الجوافة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 9-12-2020

الصاوي أحمد 10:38 ص, الأربعاء, 9 ديسمبر 20

أسعار الذهب العالمية تتراجع.. والمستثمرون يتجهون للأسهم عالية المخاطر

أحمد فراج 10:34 ص, الأربعاء, 9 ديسمبر 20

مصر تصنع مستلزمات الغاز الطبيعى المضغوط محليا بالتعاون بين «العربية للتصنيع» و«مجموعة سعد الدين»

نسمة بيومي 9:19 ص, الأربعاء, 9 ديسمبر 20

«الكهرباء» تسدد 410 ملايين جنيه مقابل شراء الطاقة الشمسية من «بنبان»

عمر سالم 8:58 ص, الأربعاء, 9 ديسمبر 20

أسعار البيض اليوم 9-12-2020 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:30 ص, الأربعاء, 9 ديسمبر 20

«الزراعة»تستهدف فتح أسواق 5 دول أمام العنب المصرى

الصاوي أحمد 8:02 ص, الأربعاء, 9 ديسمبر 20