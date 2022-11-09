أسعار السمك اليوم 9-11-2022 فى مصر

ارتفعت أسعار السمك اليوم 9 نوفمبر 2022 فى السوق المحلية بنحو 5 جنيهات في بعض الأصناف، بحسب محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وصعدت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتدور حول 100 و125 جنيهًا للمستهلك فى السوق المحلية، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

أسعار السمك البلطى

ودارت أسعار السمك البلطى حول 35 و55 جنيهًا – بحسب المنطقة – وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و50 جنيهًا، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 28 و36 جنيهًا للكيلو، وتراوحت الكابوريا بين 22 و82 جنيهًا، وارتفع كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بنحو 10 جينهات ليتراوح بين 115 و225 جنيهًا، وصعدت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتدور حول 62 و104 جنيهات.

وذكرت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، أن كيلو الدنيس دار حول 100 و160 جنيهًا، وزاد كيلو السمك البورى 5 جنيهات ليدور حول 40 و84 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا، ودارت أسعار المرجان حول 30 و70 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيه، وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.

ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن، ودار كيلو الثعابين حول 90 و280 جنيهًا.

أسعار سمك البورى

وزادت أسعار سمك البورى 5 جنيهات لتدور حول 95 و105 جنيهات، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.

واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وتراوحت الكابوريا بين 55 و135 جنيهًا.