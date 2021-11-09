أسعار السمك اليوم 9-11-2021 فى مصر

انخفضت أسعار السمك اليوم 9 نوفمبر 2021 بنحو جنيه فى السوق المحلية، وفق تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وبلغ القاروص 160 جنيهًا.

أسعار السمك البلطى

وهبطت أسعار السمك البلطى إلى 33 و45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وتراوح كيلو الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا، وسجل كيلو السبيط 200 جنيه، وبلغ كيلو الثعابين 200 جنيه.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 55 و70 جنيهًا، ويتم تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، التوسع فى الاستزراع السمكي التكاملى خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.

وصعدت المكرونة السويسى 10 جنيهات لتتراوح بين 55 و85 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وأفاد تقرير صادر عن هيئة الثروة السمكية، بأن إنتاج البحيرات من الأسماك بلغ 183 ألف طن، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوحت أسعار كيلو البلطى بين 19 و26 جنيها، والدنيس بين 90 و130 جنيهًا، وبدأت أسعار السبيط من 110 إلى 170 جنيهًا، والمرجان من 20 إلى 38 جنيهًا.

وفقدت أسعار المكرونة السويسى 10 جنيهات لتتراوح بين 30 و50 جنيهًا، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، ودارت الكابوريا حول 30 و120 جنيها وبدأت أسعار الثعابين من 50 إلى 220 جنيهًا، وتراوحت أسعار السمك البورى بين 32 و50 جنيها.