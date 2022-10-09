أسعار السمك اليوم 9-10-2022 في مصر

حافظت أسعار السمك اليوم 9 أكتوبر 2022 على استقرارها بالسوق المحلية، بحسب محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار السمك البلطى

ودارت أسعار السمك البلطى حول 35 و55 جنيهًا – بحسب المنطقة – ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ودار كيلو الثعابين حول 90 و280 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 26 و37 جنيهًا للكيلو، ودار كيلو السمك البورى حول 42 و84 جنيهًا، ودارت المكرونة السويسى حول 70 و100 جنيه، وتراوحت أسعار المرجان بين 32 و80 جنيهًا.

وذكرت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، أن كيلو الدنيس دار حول 100 و160 جنيهًا، ودارت الكابوريا حول 30 و60 جنيهًا، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 110 و190 جنيها، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا.

وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و50 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 40 و120 جنيهًا، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، ودارت المكرونة السويسى حول 100 و120 جنيهًا للمستهلك فى السوق المحلية.

ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.

أسعار سمك البورى

واستقرت أسعار سمك البورى عند 85 و115 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيه، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.