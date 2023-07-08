أسعار السمك اليوم 8-7-2023 فى مصر

ارتفعت

أسعار السمك البلطى

بقيم بين 5 و20 جنيها فى بعض الأصناف، وفق محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وارتفعت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتدور حول 115 و135 جنيهًا للمستهلك، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

وصعدت أسعار السمك البلطى بنحو 5 جنيهات لتتراوح بين 90 و100 جنيه_ بحسب المنطقة _ ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن.

أسعار سمك البورى

وزادت أسعار سمك البورى إلى 105 و130 جنيها، وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى ارتفعت بنحو 5 جنيهات لتتراوح بين 65 و75 جنيهًا للكيلو، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا، وارتفع كيلو السمك البورى بنحو 8 جنيهات ليدور حول 45 و100 جنيه، وارتفعت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتدور حول 65 و95 جنيها.

ولفتت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، إلى أن كيلو الدنيس دار حول 100 و180 جنيهًا، وقفز كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بنحو 20 جنيها ليتراوح بين 180 و280 جنيها، وصعدت أسعار المرجان بنحو 20 جنيها ليدور حول 40 و50 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 30 و160 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 200 إلى 500 جنيه، ودار كيلو الثعابين حول 90 و280 جنيهًا، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.

وتراوح كيلو الدنيس بين 150 و240 جنيهًا، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و54 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.