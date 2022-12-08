أسعار السمك اليوم 8-12-2022 فى مصر

استقرت أسعار السمك اليوم 8 ديسمبر 2022 فى السوق المحلية وفق محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وتراوحت المكرونة السويسى بين 90 و120 جنيهًا للمستهلك فى السوق المحلية، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 37 و55 جنيهًا – بحسب المنطقة – ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.

ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و50 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وتراوحت الكابوريا بين 50 و140 جنيهًا.

ودار كيلو الثعابين حول 90 و280 جنيهًا، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 26 و40 جنيهًا للكيلو، وتراوحت المكرونة السويسى بين 55 و105 جنيهات، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 110 و220 جنيهًا، ودار كيلو السمك البورى حول 40 و80 جنيهًا.

وأكدت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، أن كيلو الدنيس دار حول 100 و160 جنيهًا، ودارت أسعار المرجان حول 32 و65 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 22 و80 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 150 إلى 450 جنيهًا، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار سمك البورى

واستقرت أسعار سمك البورى عند 90 و105 جنيهات، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا.