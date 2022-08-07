أسعار السمك اليوم 7-8-2022 فى مصر 

زادت أسعار السمك اليوم 7 أغسطس 2022 فى السوق المحلية، بقيم بين 5 و15 جنيهًا فى بعض الأصناف، بحسب محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

أسعار السمك البلطى اليوم

وقفزت أسعار السمك البلطى 10 جنيهات لتتراوح بين 35 و60 جنيهًا – بحسب المنطقة – وارتفعت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 100 و120 جنيهًا للمستهلك فى السوق المحلية، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.

وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى قفزت 10 جنيهات دفعة واحدة لتتراوح بين 21 و42 جنيهًا للكيلو، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 120 و200 جنيهًا، جنيها، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا، وارتفعت الكابوريا 15 جنيهًا لتتراوح بين 22 و90 جنيهًا.

وأشارت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، إلى أن كيلو الدنيس دار حول 100 و160 جنيهًا، وتراوحت أسعار المرجان بين 20 و42 جنيهًا، وزادت أسعار المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 54 و76 جنيهًا، وتراوح كيلو السمك البورى بين 40 و88 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 55 و105 جنيهات، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، وارتفعت الكابوريا 15 جنيهًا لتتراوح بين 80 و180 جنيهًا.

وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيه، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، ودار كيلو الثعابين حول 70 و250 جنيهًا، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.