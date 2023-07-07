أسعار السمك اليوم 7-7-2023 فى مصر

شهدت

أسعار السمك البلطى

وفق محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى، لـ«المال»، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلوجرامًا، فيما تصل النسبة العالمية إلى 20 كيلوجرامًا سنويًّا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن.

وبدأت أسعار السمك البلطى من 85 إلى 95 جنيهًا، بحسب المنطقة، وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9%، فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 100 و120 جنيه، ودار كيلو الثعابين حول 90 و280 جنيهًا، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 61 و72 جنيهًا للكيلو، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 30 و160 جنيهًا، ودار كيلو السمك البورى حول 42 و92 جنيهًا.

ولفتت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، إلى أن كيلو الدنيس دار حول 100 و180 جنيهًا، ودارت المكرونة السويسى حول 60 و90 جنيهًا، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 160 و240 جنيهًا، ودارت أسعار المرجان حول 20 و42 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 200 إلى 500 جنيه، وتراوح كيلو الدنيس بين 150 و240 جنيهًا، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًّا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و54 جنيهًا، ودارت المكرونة السويسى حول 110 و130 جنيهًا للمستهلك، ونجحت مصر حاليًّا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.