أسعار السمك اليوم 7-7-2022 فى مصر

تباينت أسعار السمك اليوم 7 يوليو 2022 فى السوق المحلية، وفق محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 30 و45 جنيهًا – بحسب المنطقة – وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيه، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، ودار كيلو الثعابين حول 70 و280 جنيهًا.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 55 و90 جنيهًا، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، وصعدت الكابوريا 4 جنيهات لتتراوح بين 70 و160 جنيهًا.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى بين 25 و33 جنيهًا للكيلو، وارتفعت الكابوريا 4 جنيهات لتدور حول 22 و70 جنيها، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 120 و200 جنيهًا، وهبطت أسعار المكرونة السويسى بنحو 8 جنيهات لتتراوح بين 72 و76 جنيهًا.

وأشارت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، إلى أن كيلو الثعابين تراوح بين 50 و250 جنيهًا، دار السمك البورى حول 40 و78 جنيهًا، وتراوحت أسعار المرجان بين 20 و44 جنيهًا، ودار كيلو الدنيس حول 100 و160 جنيهًا،.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وانخفضت المكرونة السويسى 8 جنيهات لتدور حول 108 و125 جنيهًا للمستهلك فى السوق المحلية.

ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).