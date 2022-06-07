أسعار السمك اليوم 7-6-2022 فى مصر 

أكد محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، استقرار أسعار السمك اليوم 7 يونيو 2022 بالسوق المحلية، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وزادت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 80 و125 جنيهًا للمستهلك، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 37 و50 جنيهًا – بحسب المنطقة – وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، وسجل سعر كيلو الدنيس 180 جنيهًا، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار سمك البورى

واستقرت أسعار سمك البورى عند 55 و70 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، ودار كيلو الثعابين حول 70 و280 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوحت أسعار البلطى بين 26 و40 جنيهًا للكيلو، ودار كيلو الدنيس حول 100 و160 جنيهًا، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 120 و180 جنيهًا، وهبطت الكابوريا 20 جنيهًا لتدور حول 17 و23 جنيها.

ووفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، دار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا، وتراوحت أسعار المرجان بين 36 و90 جنيهًا، وارتفعت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 60 و80 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 200 و400 جنيه، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وهبطت الكابوريا 20 جنيهًا لتتراوح بين 50 و70 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.