أسعار السمك اليوم 7-4 -2022 فى مصر 

أعلن محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال» ارتفاع أسعار السمك اليوم 7 أبريل 2022 بالسوق المحلية، بقيم بين 4 و10 جنيهات فى بعض الأصناف، وتراوح كيلو الثعابين بين 70 و220 جنيها، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85% وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

أسعار السمك البلطى

وصعدت أسعار السمك البلطى إلى 35 و49 جنيهًا – بحسب المنطقة – واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7% يليها البحيرات بنـسبة 10.8% ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة 3.8% نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى : أسعار البلطى صعدت 4 جنيهات لتتراوح بين 22 و37 جنيهًا للكيلو، وتراوحت الكابوريا بين 30 و120 جنيها، وارتفعت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 30 و70 جنيهًا، كما ارتفعت أسعار كيلو السبيط 10 جنيهات لتتراوح بين 120 و190 جنيهًا.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و210 جنيهات، وتراوحت أسعار المرجان بين 22 و38 جنيهًا، ودار كيلو الدنيس حول 90 و150 جنيهًا، والسمك البورى حول 32 و50 جنيهًا.

ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وسجل سعر كيلو الدنيس 180 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل) وصعدت أسعار المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح من 50 و95 جنيهًا للمستهلك.

ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 55 و70 جنيهًا، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، بلغ كيلو السبيط 200 جنيه، وتراوحت الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.