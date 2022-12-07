أسعار السمك اليوم 7-12-2022 في مصر 

أكد محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، استقرار أسعار السمك اليوم 7 ديسمبر 2022 فى السوق المحلية ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.

أسعار السمك البلطى

ودارت أسعار السمك البلطى حول 37 و55 جنيهًا – بحسب المنطقة – ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن.

وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وتراوحت الكابوريا بين 50 و140 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و50 جنيهًا، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

وتراوحت المكرونة السويسى بين 90 و120 جنيهًا للمستهلك فى السوق المحلية، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 26 و40 جنيهًا للكيلو، ودار كيلو السمك البورى حول 40 و80 جنيهًا، وتراوحت المكرونة السويسى بين 55 و105 جنيهات، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 110 و220 جنيهًا.

وكشفت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، أن كيلو الدنيس دار حول 100 و160 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 22 و80 جنيهًا، ودارت أسعار المرجان حول 32 و65 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 150 إلى 450 جنيهًا، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 90 و105 جنيهات، ودار كيلو الثعابين حول 90 و280 جنيهًا، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.