أسعار السمك اليوم 7-12-2021 فى مصر

استقرت أسعار السمك اليوم 7 ديسمبر 2021 فى السوق المحلية، وفق تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وبلغ كيلو القاروص 160 جنيهًا، وتراوح كيلو الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.

أسعار السمك البلطى

ودارت أسعار السمك البلطى حول 30 و45 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، فيما ارتفعت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 50 و80 جنيهًا.

ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، ويتم تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، التوسع فى الاستزراع السمكي التكاملى خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: ترواح كيلو البلطى بين 19 و24 جنيها، بدأت أسعار كيلو السبيط من 110 إلى 170 جنيهًا، ودارت أسعار الكابوريا حول 30 و130 جنيها.

فيما ارتفعت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 30 و55 جنيهًا، وتراوحت أسعار كيلو الثعابين بين 50 و200 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وترواح الدنيس بين 90 و130 جنيهًا، والمرجان بين 20 بين 37 جنيهًا، دار السمك البورى حول 32 و50.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس، وسجل كيلو الثعابين 200 جنيه.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 55 و70 جنيهًا، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.