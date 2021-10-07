اقتصاد وأسواق

أسعار السمك اليوم 7-10-2021 فى مصر

بلغ كيلو الثعابين 200 جنيه
أحمد اللاهوني 8:46 ص, الخميس, 7 أكتوبر 21 8:46 ص, الخميس, 7 أكتوبر 21

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استقرت أسعار السمك اليوم 7 أكتوبر 2021 فى السوق المحلية، وفق تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ«المال»، وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس كما يتم تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، التوسع فى الاستزراع السمكي التكاملى خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار.  

أسعار السمك البلطى

ودارت أسعار السمك البلطى حول 37 و42 جنيهًا للكيلو، ونجحت مصر حاليًّا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وتسعى لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وسجل كيلو السبيط عند 200 جنيه، والقاروص 160 جنيهًا، 

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أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 50 و70 جنيهًا، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلوجرامًا، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلوجرامًا سنويًّا، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي، وتراوح كيلو الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا، وسجل الدنيس 170 جنيهًا. 

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم 

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: كيلو البلطى تراوح بين 17 و25 جنيهًا، ودارت الكابوريا بين 30 و130 جنيهًا، وتراوح السمك البورى بين 25 و50 جنيهًا، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، والسبيط من 110 إلى 170 جنيهًا، والثعابين من 50 إلى 220 جنيهًا، والمرجان من 20 إلى 38 جنيهًا، فيما انخفضت المكرونة السويسى بنحو 5 جنيهات لتتراوح بين 40 و55 جنيهًا، والدنيس بين 90 و130 جنيهًا.

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أسعار الأسماك فى مصر اليوم 

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًّا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، و400 ألف طن من المصايد الطبيعية، (البحيرات- والبحرين والنيل).

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، ووفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، فقد بلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، فيما استوردت 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”.

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وبلغ كيلو الثعابين 200 جنيه، وأشار تقرير صادر عن هيئة الثروة السمكية إلى أن إنتاج البحيرات من الأسماك بلغ 183 ألف طن، وانخفضت أسعار المكرونة السويسى بنحو 5 جنيهات لتتراوح بين 45 و75 جنيهًا.

أسعار السمك فى مصر اليوم
أسعار السمك فى مصر
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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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