اقتصاد وأسواق

أسعار السمك اليوم 7-1-2022 فى مصر

البلطى بين 28 و40 جنيهًا
أحمد اللاهوني 9:46 ص, الجمعة, 7 يناير 22 9:46 ص, الجمعة, 7 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

تراوحت أسعار كيلو الثعابين بين 70 و250 جنيهًا، والكابوريا بين 100 و150 جنيهًا، واستقرت أسعار السمك اليوم 7 يناير 2022 بالسوق المحلية، بحسب محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى فى تصريحات لـ «المال»، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 28 و40 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وبلغت أسعار المكرونة السويسى 50 و80 جنيهًا للمستهلك.

وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن، وبلغ كيلو القاروص 160 جنيهًا.

اقرأ أيضا  أسعار السمك اليوم 3-1-2022 فى مصر

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 17 و26 جنيهًا للكيلو، والمكرونة السويسى حول 30 و60 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و230 جنيهًا، وبدأت أسعار كيلو السبيط من 110 إلى 170 جنيهًا.

ودارت أسعار المرجان حول 22 و42 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وتراوح الدنيس بين 90 و130 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 30 و120 جنيها، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 55 و70 جنيهًا، وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%.

اقرأ أيضا  أسعار السمك اليوم 5-1-2022 فى مصر

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي. 

اقرأ أيضا  مؤشر هانج سينج يهبط في أول يوم بالعام الجديد لأول مرة منذ 2019

وسجل سعر كيلو الدنيس 170 جنيهًا، وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة. 

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

الأسماك
أسعار السمك
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

أسعار الحديد اليوم الجمعة 7-1-2022 بالأسواق المصرية

عمر سالم 9:59 ص, الجمعة, 7 يناير 22

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 7-1-2022

أحمد اللاهوني 9:22 ص, الجمعة, 7 يناير 22

أسعار البيض اليوم 7-1-2022 فى مصر

أحمد اللاهوني 9:10 ص, الجمعة, 7 يناير 22

بورصة الدواجن اليوم 7-1-2022 فى مصر

أحمد اللاهوني 9:00 ص, الجمعة, 7 يناير 22

السيسي من الكاتدرائية: اوعوا حد يدخل بينا.. والجمهورية الجديدة تتسع لينا كلنا (فيديو)

محمد مجدي 12:14 ص, الجمعة, 7 يناير 22

منظمة الفاو: تحديات عديدة بشأن استقرار أسواق الغذاء عام 2022

أيمن عزام 8:16 م, الخميس, 6 يناير 22