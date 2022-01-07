أسعار السمك اليوم 7-1-2022 فى مصر

تراوحت أسعار كيلو الثعابين بين 70 و250 جنيهًا، والكابوريا بين 100 و150 جنيهًا، واستقرت أسعار السمك اليوم 7 يناير 2022 بالسوق المحلية، بحسب محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى فى تصريحات لـ «المال»، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 28 و40 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وبلغت أسعار المكرونة السويسى 50 و80 جنيهًا للمستهلك.

وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن، وبلغ كيلو القاروص 160 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 17 و26 جنيهًا للكيلو، والمكرونة السويسى حول 30 و60 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و230 جنيهًا، وبدأت أسعار كيلو السبيط من 110 إلى 170 جنيهًا.

ودارت أسعار المرجان حول 22 و42 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وتراوح الدنيس بين 90 و130 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 30 و120 جنيها، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 55 و70 جنيهًا، وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي.

وسجل سعر كيلو الدنيس 170 جنيهًا، وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم