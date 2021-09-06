اقتصاد وأسواق

أسعار السمك اليوم 6-9-2021 فى مصر

كيلو سمك المكرونة بين 60 و80 جنيهًا
أحمد اللاهوني 9:28 ص, الأثنين, 6 سبتمبر 21 9:28 ص, الأثنين, 6 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقرت أسعار السمك اليوم 6 سبتمبر 2021 فى السوق المحلية، وسجل السبيط 200 جنيه، والقاروص 160 جنيهًا، وفق تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس كما يتم تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، التوسع فى الاستزراع السمكي التكاملى خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار.  

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 35 و40 جنيهًا للكيلو، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي، ونجحت مصر حاليًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85 %، وتسعى لزيادة معدلات التصدير، بحسب السيد القصير، وزير الزراعة.

اقرأ أيضا  الزراعة: 10 آلاف فدان زيادة فى مساحات الثوم الموسم الجديد

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، كيلو الكابوريا تراوح بين 100 و160 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك  سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، و400 ألف طن من المصايد الطبيعية، (البحيرات- والبحرين- والنيل).

ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم 

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وأوضح تقرير صادر عن هيئة الثروة السمكية، أن محاور تنمية الثروة السمكية تعتمد علي تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وبلغ إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.

اقرأ أيضا  أسعار السمك اليوم 5-9-2021 فى مصر

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 70 و85 جنيهًا، والمكرونة بين 60 و80 جنيهًا، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والثعابين 200 جنيه، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، فيما استوردت 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”، بحسب تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم 

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: كيلو البلطى تراوح بين 17 و25 جنيها، والكابوريا بين 30 و120 جنيها، وتراوح السمك البورى بين 50 و75 جنيها، والمكرونة السويسى بين 60 و70 جنيها، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

اقرأ أيضا  أسعار السمك اليوم 4-9-2021 فى مصر
الأسماك
الأسماك
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

«الزراعة» تعتمد الخريطة الصنفية لموسم القمح 2021-2022

المال - خاص 9:16 ص, الأثنين, 6 سبتمبر 21

«إنبى» تقتحم 3 أسواق جديدة

نسمة بيومي 9:10 ص, الأثنين, 6 سبتمبر 21

«الكهرباء» تخطط لطرح مناقصة جديدة لتنفيذ مركز للتحكم وتوزيع الطاقة فى المنيا

المال - خاص 9:05 ص, الأثنين, 6 سبتمبر 21

«الزراعة» تستهدف زيادة مساحة «البنجر» إلى 720 ألف فدان الموسم المقبل

الصاوي أحمد 9:00 ص, الأثنين, 6 سبتمبر 21

«المصرية للكهرباء» تخصص 5.4 مليار جنيه لصالح بند الأجور خلال 2022-2021

عمر سالم 8:55 ص, الأثنين, 6 سبتمبر 21

أسعار البيض اليوم 6-9-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:30 ص, الأثنين, 6 سبتمبر 21