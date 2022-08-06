أسعار السمك اليوم 6-8-2022 فى مصر

قال محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، إن أسعار السمك اليوم 6 أغسطس 2022 استقرت فى السوق المحلية، وتراوحت المكرونة السويسى بين 100 و115 جنيهًا للمستهلك فى السوق المحلية، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 35 و50 جنيهًا – بحسب المنطقة – وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وتراوحت الكابوريا بين 65 و165 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 21 و30 جنيهًا للكيلو، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 120 و200 جنيه، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا.

وذكرت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، أن كيلو الدنيس دار حول 100 و160 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 24 و74 جنيهًا، وتراوح كيلو السمك البورى بين 40 و94 جنيهًا، وتراوحت أسعار المرجان بين 20 و30 جنيهًا، وتراوحت أسعار المكرونة السويسى بين 50 و72 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، ودار كيلو الثعابين حول 70 و250 جنيهًا.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار سمك البورى

واستقرت أسعار سمك البورى عند 55 و105 جنيهات، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيه، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).

ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية إلى 20 كيلو جراما سنويًا، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.