أسعار السمك اليوم 6-6-2022 فى مصر 

تباينت أسعار السمك اليوم 6 يونيو 2022 بين الصعود والهبوط فى بعض الأصناف بالسوق المحلية، وفق محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، وسجل سعر كيلو الدنيس 180 جنيهًا، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.

أسعار السمك البلطى

واستقرت أسعار السمك البلطى عند 37 و50 جنيهًا – بحسب المنطقة – وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، ودار كيلو الثعابين حول 70 و280 جنيهًا.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 55 و70 جنيهًا، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وزادت المكرونة السويسى 10 جنيهات لتتراوح بين 80 و120 جنيهًا للمستهلك، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوحت أسعار البلطى بين 29 و40 جنيهًا للكيلو، ودار كيلو الدنيس حول 100 و160 جنيهًا، وتراوحت أسعار المرجان بين 36 و90 جنيهًا، وصعدت المكرونة السويسى 10 جنيهات لتتراوح بين 60 و74 جنيه.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، دار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا، وهبط كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» 20 جنيهًا ليتراوح بين 120 و180 جنيهًا، ودارت الكابوريا حول 17 و47 جنيها.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 200 و400 جنيه، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وتراوحت الكابوريا بين 50 و85 جنيهًا.