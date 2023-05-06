أسعار السمك اليوم 6-5-2023 فى مصر 

شهدت

أسعار السمك البلطى

، بحسب محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ«المال»، ودار كيلو الثعابين حول 90 و280 جنيهًا، وتراوح كيلو الدنيس بين 150 و240 جنيهًا، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًّا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

وبدأت أسعار السمك البلطى من 80 إلى 90 جنيهًا، بحسب المنطقة، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغت صادرات الأسماك، خلال 2019، حوالي 35 ألف طن.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 115 و130 جنيهًا، واستقرت المكرونة السويسى عند 120 و145 جنيهًا للمستهلك، ونجحت مصر حاليًّا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وتراوحت الكابوريا بين 80 و200 جنيه.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 70 و77 جنيهًا للكيلو، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 160 و260 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 30 و170 جنيهًا.

وأوضحت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور أن كيلو الدنيس دار حول 100 و180 جنيهًا، ودارت أسعار المرجان حول 30 و60 جنيهًا، ودارت المكرونة السويسى حول 70 و110 جنيهات، ودار كيلو السمك البورى حول 45 و100 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 200 إلى 500 جنيه، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلوجرامًا، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلوجرامًا سنويًّا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن.

وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و54 جنيهًا، وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنتـاج بالميـاه البحـريـة بنسبة 4.9%، فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.