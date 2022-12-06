أسعار السمك اليوم 6-12-2022 فى مصر 

انخفضت أسعار السمك اليوم 6 ديسمبر 2022 فى السوق المحلية بقيم بين 5 و50 جنيهًا في بعض الأصناف، وفق محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

أسعار السمك البلطى

وانخفضت أسعار السمك البلطى بنحو 5 جنيهات لتتراوح بين 37 و55 جنيهًا – بحسب المنطقة – واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و50 جنيهًا، وتراوحت المكرونة السويسى بين 90 و120 جنيهًا للمستهلك فى السوق المحلية، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى انخفضت 5 جنيهات لتتراوح بين 26 و40 جنيهًا للكيلو، وتراجع كيلو السمك البورى 5 جنيهات ليدور حول 40 و80 جنيهًا، وتراوحت المكرونة السويسى بين 55 و105 جنيهات.

وأشارت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، إلى أن كيلو الدنيس دار حول 100 و160 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا، وانخفضت الكابوريا بنحو 5 جنيهات لتتراوح بين بين 22 و80 جنيهًا، وهبط كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» 50 جنيهًا دفعة واحدة ليتراوح بين 110 و220 جنيهًا، وفقدت أسعار المرجان 5 جنيهات لتدور حول 32 و65 جنيهًا.

ودار كيلو الثعابين حول 90 و280 جنيهًا، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 150 إلى 450 جنيهًا، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه، وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.

أسعار سمك البورى

وفقدت أسعار سمك البورى 5 جنيهات لتتراوح بين 90 و105 جنيهات، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وانخفضت الكابوريا بنحو 5 جنيهات لتتراوح بين 50 و140 جنيهًا.