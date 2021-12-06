أسعار السمك اليوم 6-12-2021 فى مصر

انخفضت أسعار السمك اليوم 6 ديسمبر 2021 فى السوق المحلية، بقيم بين 2 و10 جنيهات ببعض الأصناف وفق تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وبلغ كيلو القاروص 160 جنيهًا.

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 30 و45 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، ويتم تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، التوسع فى الاستزراع السمكي التكاملى خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار.

وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي،

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 55 و70 جنيهًا، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.

وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: وترواح كيلو البلطى بين 19 و25 جنيها، بدأت أسعار كيلو السبيط من 110 إلى 170 جنيهًا، وترواح الدنيس بين 90 و130 جنيهًا، والمرجان بين 20 بين 37 جنيهًا، دار السمك البورى حول 32 و50.

وانخفضت المكرونة السويسى 10 جنيهات لتتراوح بين 30 و50 جنيهًا، وتراوحت أسعار كيلو الثعابين بين 50 و210 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، ودارت أسعار الكابوريا حول 30 و120 جنيها.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل وسجل كيلو الثعابين 200 جنيه.

ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وسجل كيلو السبيط 200 جنيه، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة.