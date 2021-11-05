أسعار السمك اليوم 6-11-2021 فى مصر

استقرت أسعار السمك اليوم 6 نوفمبر 2021 فى السوق المحلية، وفق تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.

أسعار السمك البلطى

ودارت أسعار السمك البلطى حول 35 و45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وتراوح كيلو الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا، وسجل كيلو السبيط 200 جنيه، وبلغ كيلو الثعابين 200 جنيه، وبلغ القاروص 160 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وأفاد تقرير صادر عن هيئة الثروة السمكية، بأن إنتاج البحيرات من الأسماك بلغ 183 ألف طن، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

ويتم تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، التوسع فى الاستزراع السمكي التكاملى خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوحت أسعار الدنيس بين 90 و130 جنيهًا، وبدأت أسعار السبيط من 110 إلى 170 جنيهًا، والمرجان من 20 إلى 40 جنيهًا، وتراوح كيلو البلطى بين 19 و27 جنيها.

وبدأت أسعار الثعابين من 50 إلى 230 جنيهًا، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، السمك البورى بين 32 و50 جنيها، وتراوحت أسعار المكرونة السويسى بين 30 و55 جنيهًا، ودارت الكابوريا حول 30 و130 جنيها.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 55 و70 جنيهًا، وتراوحت المكرونة السويسى بين 55 و75 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.

وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر