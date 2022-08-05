أسعار السمك اليوم 5-8-2022 فى مصر

تباينت أسعار السمك اليوم 5 أغسطس 2022 فى السوق المحلية، بين الصعود والهبوط فى بعض الأصناف، بحسب محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وتراوحت الكابوريا بين 65 و165 جنيهًا.

أسعار السمك البلطى

ودارت أسعار السمك البلطى حول 35 و50 جنيهًا – بحسب المنطقة – وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).

ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، ودار كيلو الثعابين حول 70 و250 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 21 و30 جنيهًا للكيلو، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 120 و200 جنيهًا، جنيها، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا، وهبطت أسعار المكرونة السويسى 10جنيهات لتتراوح بين 50 و72 جنيهًا.

ولفتت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، إلى أن كيلو الدنيس دار حول 100 و160 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 24 و74 جنيهًا، وصعد كيلو السمك البورى 5 جنيهات ليتراوح بين 40 و94 جنيهًا، وتراوحت أسعار المرجان بين 20 و30 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وانخفضت المكرونة السويسى 10 جنيهات لتتراوح بين 100 و115 جنيهًا للمستهلك فى السوق المحلية، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.

أسعار سمك البورى

وزادت أسعار سمك البورى 5 جنيهات لتتراوح بين 55 و105 جنيهات، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيه، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.

أسعار السمك اليوم فى السوق



