أسعار السمك اليوم 5-7-2022 فى مصر 

اختلفت أسعار السمك اليوم 5 يوليو 2022 فى السوق المحلية، بين الصعود والهبوط، وفق محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، ودار كيلو الثعابين حول 70 و280 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي.

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 30 و45 جنيهًا – بحسب المنطقة – وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيه، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، وارتفعت الكابوريا 20 جنيهًا لتتراوح بين 65 و155 جنيهًا.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 55 و90 جنيهًا، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وهبطت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتدور حول 110 و135 جنيهًا للمستهلك فى السوق المحلية.

ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى بين 23 و35 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار المرجان بين 20 و44 جنيهًا، ودار كيلو الدنيس حول 100 و160 جنيهًا، وارتفعت الكابوريا 20 جنيهًا لتدور حول 20 و76 جنيها.

وذكرت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، أن كيلو الثعابين تراوح بين 50 و250 جنيهًا، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 120 و200 جنيهًا، وانخفضت أسعار المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 80 و84 جنيهًا، دار السمك البورى حول 40 و78 جنيهًا.

وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة.