أسعار السمك اليوم 5-4-2023 فى مصر

زادت

أسعار السمك البلطى

بقيم بين 5 و10 جنيهات، بحسب محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وارتفعت الكابوريا 5 جنيهات لتتراوح بين 80 و160 جنيهًا.

واستقرت أسعار السمك البلطى عند 70 و80 جنيهًا _ بحسب المنطقة _ وصعدت المكرونة السويسى إلى 120 و145 جنيهًا للمستهلك، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.

أسعار سمك البورى

وقفزت أسعار سمك البورى بنحو 5 جنيهات لتتراوح بين 105 و120 جنيها، وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 59 و68 جنيهًا للكيلو، ودار كيلو السمك البورى حول 42 و89 جنيهًا، ودارت أسعار المرجان حول 44 و68 جنيهًا، وصعدت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتدور حول 60 و110 جنيهات.

ولفتت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، إلى أن كيلو الدنيس دار حول 100 و160 جنيهًا، وزاد كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» 10 جنيهات ليتراوح بين 115 و265 جنيها، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا، وقفزت الكابوريا بنحو 5 جنيهات لتتراوح بين 30 و90 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 150 إلى 450 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و50 جنيهًا، ودار كيلو الثعابين حول 90 و280 جنيهًا، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن.