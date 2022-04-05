أسعار السمك اليوم 5-4-2022 في مصر

انخفضت أسعار السمك اليوم 5 أبريل 2022 بالسوق المحلية، بقيم بين 5 و10 جنيهات فى بعض الأصناف، بحسب تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وسجل سعر كيلو الدنيس 180 جنيهًا.

أسعار السمك البلطى

وهبطت أسعار السمك البلطى 5 جنيهات لتتراوح بين 35 و45 جنيهًا – بحسب المنطقة – وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنتاج بالمياه البحرية بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى انخفضت 5 جنيهات لتتراوح بين 22 و33 جنيهًا للكيلو، وتراوحت الكابوريا بين 30 و130 جنيها، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا، وكيلو الدنيس حول 90 و150 جنيهًا.

وتراوحت أسعار المرجان بين 22 و38 جنيهًا، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وتراوحت المكرونة السويسى بين 30 و65 جنيهًا، وانخفض كيلو الثعابين 10 جنيهات ليتراوح بين 50 و210 جنيهات، ودارت أسعار كيلو السبيط حول 120 و180 جنيهًا.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 55 و70 جنيهًا، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، وتراوحت أسعار المكرونة السويسى بين 50 و95 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

وانخفض كيلو الثعابين 10 جنيهات ليتراوح بين 70 و220 جنيها، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وتراوحت الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.

واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.

ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، بلغ كيلو السبيط 200 جنيه.