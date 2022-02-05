أسعار السمك اليوم 5-2-2022 فى مصر

أكد محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ«المال»، استقرار أسعار السمك اليوم 5 فبراير 2022 بالسوق المحلية، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).

وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

أسعار السمك البلطى

ودارت أسعار السمك البلطى حول 26 و40 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 55 و70 جنيهًا، ودارت أسعار المكرونة السويسى حول 50 و80 جنيهًا للمستهلك، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 17 و24 جنيهًا للكيلو، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و200 جنيه، وتراوح السمك البورى بين 32 و50 جنيهًا، وتراوحت أسعار كيلو السبيط بين 110 و170 جنيهًا.

وتراوحت المكرونة السويسى بين 30 و60 جنيهًا، والكابوريا بين 30 و130 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، واستقر كيلو الدنيس عند 90 و130 جنيهًا، ودارت أسعار المرجان حول 22 و40 جنيهًا،

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الدنيس 170 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 100 و150 جنيهًا، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.

وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي.