اقتصاد وأسواق

أسعار السمك اليوم 4-7-2021 فى مصر

أسعار سمك البورى بين 70 و80 جنيهًا
أحمد اللاهوني 9:36 ص, الأحد, 4 يوليو 21 9:36 ص, الأحد, 4 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقرت أسعار السمك اليوم 4 يوليو 2021 فى السوق المحلية، وسجل السبيط 200 جنيه، والقاروص 160 جنيهًا، وفق تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس كما يتم تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، التوسع فى الاستزراع السمكي التكاملى خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار.  

أسعار السمك البلطى

ودارت أسعار السمك البلطى حول 35 و40 جنيهًا للكيلو، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزراع السمكي وتنتج حوالي 2 مليون طن سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، و400 ألف طن من المصايد الطبيعية، (البحيرات- والبحرين- والنيل)، ويسجل نصيب المواطن المصري منها 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويا.

اقرأ أيضا  تجـار: ارتفاع «الخامات» يدفع لزيادة أسعار الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية.. والركود يحجمها

أسعار الأسماك فى مصر اليوم 

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيه، ونجحت مصر حاليًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وتسعى لزيادة معدلات التصدير، بحسب السيد القصير، وزير الزراعة.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم 

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: كيلو البلطى تراوح بين 17 و23 جنيها، والبلطى الأسوانى بين 17 و37 جنيهًا، والكابوريا بين 30 و120 جنيها، والسمك البوري تراوح بين 43 و60 جنيها، والمكرونة السويسى بين 65 و80 جنيها، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

اقرأ أيضا  المالية: استمرار تدريب العاملين بالحكومة على «موازنة البرامج والأداء»

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 70 و80 جنيهًا، والمكرونة بين 60 و80 جنيهًا، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والثعابين 200 جنيه، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، فيما استوردت 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”، بحسب تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، كيلو الكابوريا تراوح بين 100 و160 جنيهًا، وأوضح تقرير صادر عن هيئة الثروة السمكية، أن محاور تنمية الثروة السمكية تعتمد علي تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وبلغ إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.

اقرأ أيضا  «الأوروبي لإعادة الإعمار» يتوقع ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 4.2% في 2021
الأسماك فى مصر
أسعار السمك اليوم
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

تراجع ورق العنب.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 4-7-2021

الصاوي أحمد 9:40 ص, الأحد, 4 يوليو 21

أسعار الدواجن اليوم 4-7-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 9:34 ص, الأحد, 4 يوليو 21

أسعار البيض اليوم 4-7-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 9:32 ص, الأحد, 4 يوليو 21

كشف فساد مالي بقيمة 9.4 مليار جنيه.. حصاد حملات الأمن الاقتصادي خلال يونيو (جراف)

أماني عوض 9:32 م, السبت, 3 يوليو 21

«إكسيديا»: 125 مليار جنيه حجم سوق الدواء المصري في 2020

محمد ريحان 7:10 م, السبت, 3 يوليو 21

جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب كمية من الأدوية البشرية داخل عبوات الشاى

السيد فؤاد 6:48 م, السبت, 3 يوليو 21