أسعار السمك اليوم 4-5-2023 فى مصر

قفزت

أسعار السمك البلطى

بقيم بين 20 و50 جنيها فى بعض الأصناف، بحسب محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، واستقرت المكرونة السويسى عند 120 و145 جنيهًا للمستهلك، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

وبدأت أسعار السمك البلطى من 80 إلى 90 جنيهًا _ بحسب المنطقة _ واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وصعدت الكابوريا بنحو 50 جنيها لتتراوح بين 80 و200 جنيه.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 115 و130 جنيها، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 70 و77 جنيهًا للكيلو، وتراوحت المكرونة السويسى بين 70 و110 جنيهات، وصعد كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بنحو 20 جنيها ليتراوح بين 160 و260 جنيها.

وأفادت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، بأن كيلو الدنيس دار حول 100 و180 جنيهًا، ودار كيلو السمك البورى حول 45 و100 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا، ودارت أسعار المرجان حول 30 و60 جنيهًا، وقفزت الكابوريا بنحو 50 جنيها لتتراوح بين 30 و170 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 200 إلى 500 جنيه، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.

ودار كيلو الثعابين حول 90 و280 جنيهًا، وتراوح كيلو الدنيس بين 150 و240 جنيهًا، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و54 جنيهًا، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.